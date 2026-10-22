海關破4宗海路走私案　截東南亞到港貨櫃　共檢$2.3億私煙

香港海關表示，海關透過情報交流及分析，偵破4宗海路走私案件，共檢獲超過5,100萬支懷疑私煙，估計市值約2.3億元，應課稅值約1.7億元。



海關指，透過與區內執法機構的情報交流及跟進分析，海關於8月至9月期間在葵涌海關大樓驗貨場，揀選及查驗5個從東南亞地區到港，分別報稱載有衣物、照明裝置、電子零件及液壓部件的40呎海運貨櫃，檢獲大批私煙。初步調查顯示，該批私煙會轉運至其他國家或地區，但在轉口期間全被香港海關截獲。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



案中檢獲的懷疑私煙，市值約2億3千萬元。（海關提供）

海關指，案件展示出海關透過與區內執法機構合作，從源頭打擊跨境私煙的執法成效。部門會繼續推動區內執法夥伴合作和加強情報交流，嚴厲打擊跨境私煙活動。

海關查驗5個從東南亞地區到港貨櫃，檢獲私煙。（海關提供）

調查顯示該批私煙會轉運至其他國家或地區，但在轉口期間全被香港海關截獲。（海關提供）

海關會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境的私煙活動。海關強調，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》（第60章），任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。此外，根據《應課稅品條例》（第109章），任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。