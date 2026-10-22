重陽節假兩大埔村屋遭竊　失茅台白蘭地烈酒　警拘主腦起回失物

警方偵破大埔連環爆竊村屋案。兩名大埔居民於重陽假期後返港，驚覺位於樟樹灘村及黃宜坳村的村屋單位遭到爆竊，損失多支名酒及現金。大埔警區人員調查後，證實兩案屬同一爆竊集團所為，並在接報後24小時內鎖定疑犯行蹤。



警方於昨日（21日）在天水圍拘捕一名50歲本地男主腦，並在其家中起回絕大部份失物。證物顯示，大部分失物為烈酒茅台及XO白蘭地酒。警方提醒市民長假期出門務必鎖緊門窗，提高警覺防範爆竊。



警方在集團主腦家中，起回絕大部份失物，包括9支酒總值$2.7萬。（王譯揚攝）

警方於本周二（20日）接獲兩名居民報案，指從重陽假期回港後，發現兩個分別位於大埔樟樹灘村及黃宜坳村的村屋單位，屋內遭到爆竊。當中一個單位沒有鎖好通往後樓梯的大門，讓賊人乘虛而入；而另一個單位地下玻璃門則被撬開，被賊人成功闖入。

大埔警區人員接報後，立即翻查大量村內閉路電視，以及「銳眼計劃」下的天眼，發現兩宗爆竊案由同一個犯罪團伙作案。集團主腦為行動組成員安排交通工具及接收贓物，而行動組成員則於下午時分潛入村屋範圍，等夜晚入黑後，鎖定無人在內的單位入屋爆竊。

警方檢獲茅台及白蘭地等烈酒。（王譯揚攝）

大埔警區刑事部人員作出深入調查，在案發24小時內，迅速鎖定涉案疑犯行蹤以及集團主腦身份，並於昨日（21日）在天水圍區拘捕一名50歲本地男子，相信為集團主腦。

大埔警區情報組督察伍展宏指，警方成功在集團主腦家中，起回絕大部份失物，包括9支酒總值$2.7萬及9,000元現金。警方檢獲被捕人犯案時身穿衣着，被捕人正被扣留調查，將會被落案起訴。警方調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

警方大埔警區情報組督察伍展宏交代案件。（王譯揚攝）

警方呼籲，連環爆竊案中，賊人主要針對長假期港人離境時段，在晚間鎖定無人在內的處所去犯案，希望市民提高警覺。賊人一般會在日間時分入村埋伏，入黑犯案。警方提醒，住村屋的市民能夠提高警覺，出門前要緊記鎖好門窗，在家中裝置閉路電視、自動定時開關功能的燈飾，或警報系統提防爆竊。

村民要發揮守望相助精神，與警方保持緊密聯繫。若在日間時分發現村內有可疑人出入，應即時向警方作出舉報，加強情報交流及防罪宣傳，遏止爆竊案件發生。