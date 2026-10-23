朱振國喪禮｜告別朱Sir　執勤重創半生臥床　下葬浩園同袍送別

【警員朱振國／朱振國離世／警察因公受傷】2005年，年僅30歲、正值壯年，與妻女共築美好家庭的朱振國，在執勤時遭23歲青年廖智勇拔刀割頸，朱振國負傷追捕，結果因失血過多致腦缺氧，慘成植物人，直至今年9月16日離世，終年52歲。警隊今為朱振國舉行最高榮譽喪禮，靈堂之上，妻子蔡燕萍及女兒朱曉彤的輓詞，足見其思念哀痛之情，「燕侶情深三十載，萍蹤雖逝愛永存」、「曉訓諄諄猶在耳，彤心永念父親恩」。儀式過後，忠魂下葬浩園長眠，同袍作最後道別。



已故警員朱振國出殯儀式

朱振國（紅圈示）當年受訓時與一眾同班及教官合照。(同期提供圖片)

2005年7月19日，時年30歲的軍裝警員朱振國在長沙灣截查疑人時遭利刃割破頸動脈，負傷追捕後因失血過多導致腦部嚴重缺氧，自此癱瘓臥床21載。2026年9月16日，朱振國因器官衰竭在廣華醫院離世，終年52歲。

香港警務處今日（23日）上午在紅磡世界殯儀館為其舉行警隊最高榮譽喪禮。辭靈後，送殯車隊前往長沙灣分區警署進行最後告別，靈柩隨後移送粉嶺和合石浩園安葬，長眠於這片屬於因公殉職執法人員的安息之地。

靈堂中央擺放了朱振國穿上警察制服的遺照。

靈堂中央，掛着朱振國身穿警察制服的遺照，橫幅懸著四個大字：「浩氣長存」。

妻子蔡燕萍與女兒朱曉彤（Michelle）送上的心形花牌擺放正中。輓聯寫着：「燕侶情深三十載，萍蹤雖逝愛永存」、「曉訓諄諄猶在耳，彤心永念父親恩」。昨晚設靈期間，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、保安局局長鄧炳強及警務處處長周一鳴等多名高官先後到場致祭。今日上午，同袍列隊肅立，為這位身受重創仍頑強與病魔搏鬥21年的戰友作最後送別。

朱振國喪禮｜妻子蔡燕萍（左）、女兒朱曉彤（右）登上靈車，陪同朱振國走最後一段路。（葉志明攝）

時間倒流至2005年7月19日上午8時許，這個早上發生的事件將改寫朱振國的一生。朱振國如常單獨在長沙灣保安道市政大廈外巡邏。當時23歲的無業青年廖智勇身懷生果刀，正企圖行劫途人。朱振國察覺廖形跡可疑，上前截查。

截查期間，廖智勇突然拔出生果刀，猛力揮向朱振國左頸，當場割破其頸大動脈。

頸間鮮血噴湧。朱振國沒有退縮，一手捂著傷口負傷追捕疑犯約50米，惜失血過多，終告不支倒地，陷入昏迷。廖智勇隨即逃入橫街棄刀，同日下午在家人勸說下於港鐵太子站向警方自首。

朱振國2005年受傷後，2016年時仍在醫院療養，其女兒（左）和妻子（右）到醫院探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

朱振國被送院搶救，醫生全力挽救保住性命，但因腦部缺氧過久致左腦萎縮，朱振國從此全身癱瘓，成為無法說話、無法自理的植物人。這一年，他剛滿30歲，幼女只有8歲。

特區政府於2006年向朱振國頒授金英勇勳章。當年政府在嘉許語指出，朱振國遇襲後雖然血流如注，仍表現出無比勇氣，負傷窮追，勉力企圖逮捕仍手持利刃的兇徒，直至因失血過多才不支倒地。他「甘冒生命危險執行職務，奮不顧身，堪稱英勇行為的最高典範」。

廖智勇因案件被判監10年，現已出獄。（資料圖片/陳雯慧攝）

奪走朱振國一生的兇徒廖智勇，其司法下場是家屬心頭未解之痛。

2006年4月，廖智勇在高等法院承認管有攻擊性武器及拒捕傷人兩項罪名，原審法官判處其監禁6年。判決引發社會嘩然，律政司認為刑罰過輕不足以反映罪責，向上訴法庭提出刑期覆核。2007年1月，上訴庭接納覆核，由時任高等法院首席法官馬道立改判廖智勇入獄10年，強調法庭必須對危害執法人員生命的行為施加具阻嚇力的刑罰。

入獄後的廖智勇，並未服滿10年刑期。2011年4月，廖智勇在服刑約5年9個月後，透過懲教署「監管下釋放計劃」向委員會申請假釋，委員會鑑於他初犯、年輕及在獄中行為良好獲假釋，但須一直接受感化官監管，至刑期屆滿為止，他其後曾在寵物店工作重投社會。

民事索償同樣以無奈告終。朱妻代表丈夫入稟高等法院，向廖智勇及代表警務處處長的律政司提出索償。警務處5年多來曾向朱振國支付逾494萬元撫恤與補償金，律政司亦入稟要求廖智勇分擔賠償責任。歷經8年訴訟，2016年8月三方達成庭外和解，具體金額保密。由於廖智勇早已被法院頒令破產，根本無力支付分文賠償，朱家及律政司最終放棄追討。

朱太（中）仍不時到醫院探望丈夫朱振國（右），期望奇蹟出現。圖為朱振國度過40歲生日，花家姐（左）為他慶祝。(相片由花家姐提供)

面對廖智勇家屬當年的道歉，朱妻與朱母的態度自始至終只有一句話：無法原諒。「搞到我個仔咁，點樣原諒？佢一世就咁毀咗。」

朱振國倒下時，女兒朱曉彤只有8歲。她童年畫給母親的圖畫裡，畫著握著雙手的一家人，叮囑媽媽不要哭。曉彤如今已在澳洲完成碩士學位並在當地工作定居。儘管成長過程中失去了父親的日常陪伴，她對父親的記憶永存心中：「（爸爸）好錫好錫我。」

2007年，時任警務處處長鄧竟成（右）到廣州軍區廣州總醫院探望朱振國。據當時《警聲》報道，時任警務處行動處處長曾偉雄和刑事及保安處處長李家超亦有同行。（《警聲》圖片）

朱振國於1995年9月加入香港警隊，警校同期二十餘人中，同袍皆習慣親切地喚其編號尾數「42」或英文名「Jacky」。在同袍眼中，他性格隨和、開朗，樂於助人，在受訓半年期間，「大家互相支持，一齊流過好多汗水」，彼此建立了深厚情誼。於警校畢業後，各人分散不同崗位，朱振國首站駐守尖沙咀警署，但眾人兄弟情未變，經常會定期聚會及聯絡。故遇襲消息傳出時，同班兄弟震驚難抑，多年來探望未曾間斷。

朱振國受訓時的步操照片。(同期提供圖片)

事發後數年，家屬曾四處求醫，甚至遠赴廣州軍區廣州總醫院嘗試高壓氧及中醫治療，朱振國曾短暫出現眼球轉動、可吞嚥流質食物的微小進展。

警隊管理層亦多次表達關切。時任警務處處長李明逵曾多次親赴療養院探望，甚至在得悉朱振國背部長褥瘡需要發熱紅外線背墊時，自掏腰包逾萬元購置。2007年，時任警務處處長鄧竟成、行動處處長曾偉雄，以及刑事及保安處處長李家超亦曾專程赴廣州軍區廣州總醫院探望朱振國。當時《警聲》報道，鄧竟成對朱振國在自行吞嚥流質食物方面有良好進展感到高興；探訪期間，朱振國精神狀態良好，並不時以眨眼動作示意。

但2008年，朱振國回港後，因長期缺乏專人全天候按摩拉筋，朱振國的四肢與關節逐漸僵硬萎縮，肌肉痙攣更常令他痛苦皺眉。

朱母多年來一直到醫院探望朱振國。(相片由受訪者提供)

朱振國母親目睹兒子在病床上受盡二十載折磨，心如刀割。上月接獲兒子器官衰竭離世的消息時，朱母悲痛之餘，亦向傳媒吐露心聲：「走咗，算解脫，唔駛喺世界受苦受難」、「今世受苦，希望佢下世好啲」。

朱振國離世後，香港警察隊員佐級協會隨即向警隊爭取為朱振國舉行最高榮譽喪禮及下葬浩園，協會顧問陳祖光直言，朱振國負傷追捕的英勇表現與長年因公受難，理應獲得警隊最高規格的榮譽與肯定。公務員事務局與警務處亦全力協調，確保治喪安排妥善莊嚴。

朱振國喪禮｜靈車駛離世界殯儀館。（葉志明攝）

警隊最高榮譽送別 官員同袍列隊致敬

今日上午10時30分，喪禮儀式以中式步操與道教儀式莊嚴舉行。靈堂內，朱振國的靈柩覆蓋著香港特區區旗，由同袍組成的扶靈隊緩步護送出殯。女兒朱曉彤手捧父親遺照目送靈柩送上靈車，潸然淚下，妻子蔡燕萍相伴在側，神情黯然。行政長官李家超、政務司司長陳國基、立法會主席李慧琼、行政會議召集人葉劉淑儀、警務處處長周一鳴等高官到場致祭。

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靈車駛入最後執勤駐守的長沙灣警署 同袍列隊鞠躬送別

隨後，上午11時36分靈車車隊駛入長沙灣分區警署——這是朱振國21年前最後執勤駐守的地方。警署內，同區警員整齊列隊迎接靈車，神情肅穆，向這位英勇的前輩敬禮作最後道別。在銀樂隊奏樂下，同袍抬出花牌，並鞠躬致意，也意味着朱振國正式「落更」。

經歷了7,730個日夜無聲煎熬 朱振國終安葬浩園

在交通警員開路下，靈車車隊於中午12時50分終於抵達粉嶺和合石「浩園」，靈柩從靈車抬下來，伴隨著號角聲與同袍的注目禮，扶靈隊伍和蓋著區旗靈柩進場，家屬捧著朱振國的照片緊隨其後。旗手隨後收起靈柩上的區旗，同袍向靈柩致敬，並肅立默哀約兩分鐘，期間家屬再度拭淚。隨著仵工將靈柩放進墓穴，經歷了長達7,730個日夜的無聲煎熬，這位曾血染街頭、寸步不退的香港警察，終於卸下重擔，魂歸浩園，永享安寧。