11歲女躲房拍片求救　外婆印傭被捕　聖母書院：早前知悉十分重視

社交平台昨（22日）流傳一則帖文，內附的影片可見一名女童被相信是其父親的男子，用粗口指罵：「讀屎片啦你！」；另一影片則可見女童躲在房中拍片，疑向網民求救，其間一名女子大力拍門，女童被嚇哭。警方接獲社會福利署轉介後，拘捕女童的外婆及家中印傭。



女童就讀的聖母書院今日（23日）回覆《香港01》查詢稱，在較早前已知悉相關狀況，校方十分重視事件；又指因情況涉及學生個人資料，學校已按私隱保障原則處理相關查詢。



聖母書院表示，較早前已知悉相關狀況，並十分重視事件。

聖母書院強調，在處理所有學生事件時，都會盡快按既定機制及法規處理和跟進，保護學生安全和利益，讓他們健康成長。

其中一段涉事影片疑由女童第一身視覺偷拍，可見一名男子向著鏡頭方向大罵：「你啱嘅？我錯？係咪我錯呀而家？啊？我錯呀嘛！你知唔知咩叫啱、咩叫錯呀？咩叫啱邊個錯你識唔識呀？ 」

其中一條片似是偷拍角度，顯示一名女童被相信是其父親用粗口指罵，直指她「讀屎片啦你！」（網上影片截圖）

該男子又大喝：「一個讀幼稚園嘅細路仔都叻過你呀！」其間，一名女子手持一把梳走近鏡頭，說了一句話但未能清楚內容。男子繼續重覆：「你覺得自己好啱呀？讀幼稚園嘅細路仔都叻過你。」此時鏡頭指向大廳，拍攝到男子正面。男子繼續咆哮：「同你……呢啲人又唔教喇，同你個衰老母一樣呀！」此時，他說了一句「X家剷呀真係！」他突然情緒高漲用手拍枱：「我每一次搵嘅錢返嚟都係有血有汗，我唔係跌落嚟、我唔係執返嚟！」、「好聲好氣同你講，發我脾氣？叫你起身返學係唔啱㗎？係錯㗎？X你老X真係，讀屎片啦你！」此時，男子起身離開，畫面未能拍攝到，片段亦結束。

另一影片則可見女童在房內拍片求救：「大家，我需要你哋幫手，我屋企人開始癲，我今日只不過一返到嚟，補習社……」女童說話未完，突然就聽到其背後傳來幾下大力拍門的「嘭嘭」聲，可聽到一名女子大叫「你……完未……嘈……瞓覺呀，聽日返工呀！」女童被巨響嚇到面容失色，即時哭起來，片段亦隨之結束。

女童拍片在網上求救，並稱「屋企人開始癲」。（網上影片截圖）

影片引起網民熱烈討論，擔心女童遭受家庭暴力，更有人稱認得片中女童，並已趕到其學校通知校方。

警方今日表示，昨日接獲社會福利署轉介，指一名11歲女童懷疑被其家人不恰當對待，該名女童手腳紅腫，清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理，其後被轉送至香港兒童醫院。人員經初步調查後，今日在黃大仙區拘捕一名61歲本地女子及一名43歲外籍女子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，二人現正被警方扣留調查。據知，61歲女子為女童的外祖母，而43歲女子為印尼籍外傭。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

公眾若察覺身邊兒童疑似處於危險環境或懷疑遭受虐待，可隨時聯絡社會福利署熱線服務（2343 2255）或防止虐待兒童會專線（2755 1122）尋求諮詢；如遇緊急暴力威脅，應立即致電999報警。情緒受困擾之青少年亦可善用東華三院芷若園（18281）或香港青年協會「關心一線」（2777 8899）等危機支援服務。