行李藏可卡因大麻花私煙等值$190萬　柬埔寨大馬抵港兩內地男被捕

海關昨日（22日）在香港國際機場偵破兩宗入境旅客販毒案件，檢獲約2公斤懷疑可卡因和約3公斤懷疑大麻花等，估計市值約190萬元，並拘捕涉案內地男子。兩人均已被落案起訴，明日（24日）提堂。



海關在一名從馬來西亞檳城抵港25歲內地男子的寄艙行李內，發現約2公斤懷疑可卡因。（海關提供）

其中一名涉案25歲內地男旅客昨日由馬來西亞檳城飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現約2公斤懷疑可卡因。另一名36歲內地男旅客，則於昨日從柬埔寨金邊，經泰國曼谷飛抵本港。關員清關時，在其隨身行李內發現約3公斤懷疑大麻花、兩款含有懷疑第一部毒藥產品及38支未完稅香煙。兩名男子隨即被拘捕。

海關表示，被捕25歲男子已被控以一項販運危險藥物罪；被捕36歲男子則已被控以一項販運危險藥物罪、一項管有應課稅品罪、一項未有向海關人員申報應課稅品罪和一項管有第一部毒藥罪。兩宗案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。

海關在機場為一名由柬埔寨金邊經泰國曼谷抵港的36歲內地男子清關時，在其隨身行李內發現約3公斤懷疑大麻花、兩款含有懷疑第一部毒藥產品及38支未完稅香煙。圖為檢獲的大麻花。（海關提供）

海關稱會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，並會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第一部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。另外，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。