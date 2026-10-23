11歲女房內拍片求救　社署：社工正跟進　安排女童接受醫療評估

昨日（22日）網上流傳一段帖文，片段拍攝角度疑似是偷拍，顯示一名女童被相信是其父親用粗口指罵：「讀屎片啦你！」另一條片則是女童躲在房間中，拍片疑向網民求救，其間卻被一名女子大力拍門，將女童嚇至失色哭泣。警方事後拘捕61歲女童外祖母及43歲印尼籍外傭，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。



社會福利署回覆《香港01》查詢表示，社署社工現正跟進個案，知悉事件後已即時聯絡涉事家庭，並安排兒童接受醫療評估，確保她獲得適當的照顧。社工會與該家庭保持聯繫，並聯同相關專業人員召開多專業個案會議，全面評估其家庭的情況和兒童的福利需要，因應兒童的安全和身心發展、照顧者的能力及家庭狀況等因素，提供適切協助和支援。



其中一條片似是偷拍角度，顯示一名女童被相信是其父親用粗口指罵，直指她「讀屎片啦你!」（網上影片截圖）

社署指出，父母／照顧者有責任確保兒童得到適當的照顧和保護。如家長／照顧者在照顧兒童上遇到困難或家庭出現問題，可聯絡地區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署24小時熱線2343 2255尋求協助。

女童拍片在網上求救，並稱「屋企人開始癲」。（網上影片截圖）

事緣昨日有網民在社交媒體發帖文，附上一個Instagram連結，留言道「個妹妹好似要人幫手 有冇人識佢」，但該連結卻已失效，未能看到當中內容。不過，有網民早已「留底」。

男子大罵：一個讀幼稚園嘅細路仔都叻過你呀！

在疑似女童第一身視覺偷拍的片段可見，一名男子向著鏡頭方向大罵：「你啱嘅？我錯？係咪我錯呀而家？啊？我錯呀嘛！你知唔知咩叫啱、咩叫錯呀？咩叫啱邊個錯你識唔識呀？ 」

該男子大喝：「一個讀幼稚園嘅細路仔都叻過你呀!」期間，一名女士手持一把梳走近鏡頭，說了一句話但未能清楚內容。男子繼續重覆：「你覺得自己好啱呀?讀幼稚園嘅細路仔都叻過你。」此時鏡頭指向大廳，拍攝到男子正面。

男子繼續咆哮：「同你...呢啲人又唔教喇，同你個衰老母一樣呀!」此時，他說了一句「X家剷呀真係!」他突然情緒高漲用手拍枱：「我每一次搵嘅錢返嚟都係有血有汗，我唔係跌落嚟、我唔係執返嚟!」、「好聲好氣同你講，發我脾氣？叫你起身返學係唔啱㗎?係錯㗎?X你老X真係，讀屎片啦你!」此時，男子起身離開，畫面未能拍攝到，片段亦結束。

女童躲房間求救：大家，我需要你哋幫手

另一條片則是女童自行求救：「大家，我需要你哋幫手，我屋企人開始癲，我今日只不過一返到嚟，補習社……」女童說話未完，突然就聽到其身後傳來幾下大力拍門的「嘭嘭」聲，可聽到一名女士大叫「你...完未…嘈…瞓覺呀，聽日返工呀!」女童被巨響嚇到面容失色，即時哭起來，片段亦隨之結束。



網民震驚：嘩，連個地下都震埋

有網民閱畢片段，第一個反應是「嘩，連個地下都震埋」、「我俾佢阿媽嚇親」，亦有人冷靜思考：「淨係睇片暫時判斷唔到邊個做錯，不過佢阿媽太暴力」。雖然片段中未見有人肢體動武，但言語羞辱、拍枱及大力拍門威嚇均屬於精神與心理層面之家庭暴力範疇，引發網民強烈呼籲報警求助。



鄰居認出女童 急趕往學校通知情況

而拍片放上網似乎有成效，有網民看完片後直言「我係鄰居，認得個女仔，啱啱已立即email咗去學校，仲有咩可以做到？」及後，該網民更坐言起行：「人在學校附近，直接撳咗門鐘入校查詢。職員表示知悉事件，亦請咗負責老師出嚟，老師話學校已知悉以上幾段片及已處理，但詳情係點處理因我並唔係家屬所以無再問。」同時附上一張學校外牆的圖片，但拍攝不到學校名。



女童疑赴醫院檢查

另有網民張貼一張相信是女童已刪除的IG留言，有人以英文留言問她為何要入醫院，她就答覆因與家人發生衝突（i got into a fight with my fam），故到醫院檢查有無內傷。



網民張貼一張相信是女童已刪的IG留言，有人以英文留言問她為何要入醫院，她就答覆因與家人發生衝突（i got into a fight with my fam），故到醫院檢查有無內傷。

警方今日（23日）表示，昨日接獲社署轉介，指一名11歲女童懷疑被其家人不恰當對待，該名女童手腳紅腫，清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理，其後被轉送至香港兒童醫院。人員經初步調查後，今日在黃大仙區拘捕一名61歲本地女子及一名43歲外籍女子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，二人現正被警方扣留調查。據知，61歲女子為女童的外祖母，而43歲女子為印尼籍外傭。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

女童就讀的聖母書院表示，在較早前已知悉相關狀況，校方十分重視事件；又指因情況涉及學生個人資料，學校已按私隱保障原則處理相關查詢。

公眾若察覺身邊兒童疑似處於危險環境或懷疑遭受虐待，可隨時聯絡社會福利署熱線服務（2343 2255）或防止虐待兒童會專線（2755 1122）尋求諮詢；如遇緊急暴力威脅，應立即致電999報警。情緒受困擾之青少年亦可善用東華三院芷若園（18281）或香港青年協會「關心一線」（2777 8899）等危機支援服務。