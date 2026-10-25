香港快運飛濟州航班「尿袋」冒煙　航空公司證實一名女乘客手受傷

一架由香港飛往濟州的香港快運航班，據報於當地時間今日（25日）清晨，於空中發生俗稱「尿袋」的外置充電器冒煙事故，一名女乘客手部被灼傷。所幸航班安全降落，而傷者則須接受治理。



香港快運航空回覆《香港01》指，今日（25日）由香港前往濟州的UO676航班上，一名乘客放置於座位下方的外置充電器，於飛行途中因過熱冒煙，令手部受傷。機組人員即時按照既定程序處理，將外置充電器放入防火安全袋內，情況受控，其餘乘客未有受傷。航班其後按原定計劃，於當地時間早上約6時安全降落。受傷乘客落機後由救護員檢查並接受進一步治療。



香港快運航空回覆《香港01》指，今日（10月25日）由香港前往濟州的UO676航班上，一名乘客放置於座位下方的外置充電器，於飛行途中因過熱冒煙，令手部受傷。(資料圖片)

香港快運續指：「乘客和機組人員的安全是我們最首要的考慮，就事件對乘客造成的不便，我們深感抱歉，並感謝乘客的耐心與諒解。」

據韓國傳媒報道，一架由香港飛往韓國濟州的香港快運（UO／HK Express）航班，載有236名乘客及7名機組人員，原定於韓國時間今日（25日）清晨6時22分降落。惟飛行途中，一名乘客的外置充電器突然冒煙。當地機場消防部門出動，航機未幾抵達濟州國際機場，消防員隨即登機協助。

報道指出，受傷乘客為中國籍女子，年約50歲。她當時將流動電源放置在隨身行李內，並安放於座椅下面。惟當外置充電器冒煙時，女乘客嘗試將其拿出導致手部灼傷。機組人員立即將電池放入耐熱密封袋中，該袋專門為應對電池火災而設計的設備，然後將其浸入水中。當地消防員檢查後，確認機上沒有其他火災風險，並對傷者進行緊急救治。