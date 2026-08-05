南京飛貴陽航班尿袋突自燃　機艙冒煙急備降武漢無人受傷

8月4日，有網民發文稱南京飛往貴陽航班上，有尿袋（內地稱充電寶）自燃。長安航空通報證實事件，又指機上無人員受傷，飛機狀況良好，中途安全備降武漢天河國際機場。經地面檢查，飛機狀態安全適航。



可見機艙冒煙。（影片截圖）

網帖。（截圖）

網上流傳影片可見，機艙內有明顯煙霧。有該航班旅客發文稱：「充電寶機艙內爆炸着火，居然被我碰上了，這個點迫降在武漢。」根據民航信息App航旅縱橫顯示，該航班在備降武漢後重飛，最終於凌晨3時31分到達目的地。

8月4日晚，長安航空發佈情況通報稱，8月4日22時30分左右，由南京飛往貴陽的9H8470航班上，一名旅客攜帶的充電寶發生自燃。乘務組嚴格按照機上鋰電池冒煙失火應急程序專業高效完成處置，機上無人員受傷，飛機狀況良好。經機組慎重決策，航班已於22時50分安全備降武漢天河國際機場。經地面檢查，飛機狀態安全適航。

長安航空。（公眾號）