長洲東灣泳灘現多箱可疑物　警拆開揭為大批私煙　轉交海關跟進

《香港01》接獲讀者圖片，可見長洲東灣泳灘上發現十多個箱，並有警員在場調查。警方表示，於今日（26日）中午12時50分左右，接獲泳灘職員報案，指發現有多個可疑箱。警員到場了解後，發現箱內全部裝有香煙，懷疑均為未完稅的私煙。警方遂將案件轉交海關跟進。



消息稱，現時本港南面海域有大批來歷不明的懷疑私煙，仍在四處漂流。執法人員正加緊努力搜索。

有泳灘職員報案指發現東灣泳灘有多箱可疑物，警員到場揭發為私煙。（讀者圖片）

有泳灘職員報案指發現東灣泳灘有多箱可疑物，警員到場揭發為私煙。（讀者圖片）

上周六（17日），有網民於社交平台Threads上傳數段影片，標題為「野生盲盒」。影片顯示，多個以黑色膠帶嚴密包裹的紙箱在海面漂浮，部分更擱淺於沙灘。片主隨後即場拆封「開盲盒」，發現箱內竟裝滿一條條「紅雙囍」香煙；另外亦有一段網上流傳的影片，顯示西貢破邊洲亦出現類似情況。片中可見，石灘上散落多個黑色大膠袋，有大量「紅雙囍」香煙遍佈在滿是石頭的岸邊。

海關當時就事件指出，海關一向採取情報主導的執法策略，從不同層面全方位打擊私煙活動，包括上游堵截跨境走私、中游取締儲存及分銷和下游掃蕩買賣私煙。海關未有接獲相關舉報，並已就事件展開跟進調查，及會追查懷疑私煙的來源和去向，如發現有違法行為，定必採取果斷執法行動。