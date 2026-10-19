有片｜西貢海面漂浮神秘黑箱　拆開現大批紅雙囍香煙　海關正調查

周六（17日）有網民於社交平台Threads上傳數段影片，標題為「野生盲盒」。影片顯示，多個以黑色膠帶嚴密包裹的紙箱在海面漂浮，部分更擱淺於沙灘。片主隨後即場拆封「開盲盒」，發現箱內竟裝滿一條條「紅雙囍」香煙，又稱有水警向他了解事件。另外亦有一段網上流傳的影片，顯示西貢破邊洲亦出現類似情況。片中可見，石灘上散落多個黑色大膠袋，有大量「紅雙囍」香煙遍佈在滿是石頭的岸邊。



片段引起網民熱議，有人指遇上同類情況應先報警處理，不要隨便打開。網民直言：「而家批貨有你手指模了，你下次唔好亂掂，免得惹禍上身！」、「佢睇住你開就話啫，而家你話唔係你嘅但有你指紋，水洗唔清。」、「海上的東西不能撿…看到馬上丟回去…不管是什麼。」



有網民於社交平台threads上傳數段影片，標題為「野生盲盒」。影片顯示，多個以黑色膠帶嚴密包裹的紙箱在海面漂浮，部分更擱淺於沙灘。事主隨後即場拆封「開盲盒」，發現箱內竟裝滿一條條「紅雙囍」香煙。（threads@tszzrain）

海關就事件指出，海關一向採取情報主導的執法策略，從不同層面全方位打擊私煙活動，包括上游堵截跨境走私、中游取締儲存及分銷和下游掃蕩買賣私煙。海關未有接獲相關舉報，並已就事件展開跟進調查，及會追查懷疑私煙的來源和去向，如發現有違法行為，定必採取果斷執法行動。

西貢破邊洲岸邊石灘遍佈大量紅雙囍香煙。（網上影片截圖）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關呼籲市民，如發現懷疑私煙活動，請致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報。