石鼓洲焚化廠三級火｜焚燒4小時後消防大致救熄　疑建築材料起火

今日（26日）下午12時43分，石鼓洲焚化廠地盤發生二級火警，至下午1時24分升為三級火警。消防處表示，火勢於下午3時47分受到包圍、於下午4時18分受到控制，並於下午4時45分大致被救熄。消防員共動用5條喉及5隊煙帽隊灌救。約930人自行疏散到安全地方。火警中一人不適，送往東區醫院治理。



警方表示，初步相信上址建築物內儲有建築材料，懷疑首先起火，火勢由天台開始蔓延至低層。消防及警方正調查火警原因。



受傷男職員由直升機及救護員送到東區醫院治理。(王譯揚攝)

有工人向《香港01》透露，今日中午地盤內有逾百員工正在工作，突然聽到一聲爆炸聲，之後地盤開始起火及冒煙，接著火警鐘聲響起，地盤方面安排工人疏散到安全位置。工人形容，疏散過程工人都冷靜有序。今日地盤會暫時停工。

起火位置。（讀者提供圖片）

承辦商安排多艘船，已將其中800多人分別撤離至長洲及荃灣公眾碼頭上岸。至下午3時45分左右，仍有百多人在石鼓洲等候上船。據了解，焚化廠一名60歲男職員嘗試救火時，疑因過熱感不適，幸仍清醒，政府飛行服隊直升機趕赴現場，將他吊送到東區醫院治理。

逾800名工人乘船疏散至荃灣碼頭（圖）及長洲碼頭。

該名工人表示，起火地點為19層高的廠房，放置不少機器，地面位置平時有不少人會經過。而工人之間亦流傳一張圖片，拍攝到內部火勢猛烈，惟無法確認是否起火位置。從圖片可見，一處樓籠門口位置，火光熊熊，有火舌冒出。

石鼓洲焚化廠三級火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

翻查資料，涉事石鼓洲焚化廠，即I·PARK1斥資180億港元興建，通過焚燒垃圾過程中產生的熱能會用作發電。I·PARK1位於石鼓洲西南面的人工島，佔地約12公頃，共設有三個焚化模組。第一個焚化模組已於去年12月試行運作，其餘兩個模組預計於今年第一季起陸續進行系統測試和試運。當局指，當所有模組全面投入運作後，設施每日可處理約3,000公噸都市固體廢物，每年可向公眾電網輸出約4億8,000萬度電，相等於10萬戶家庭一年的用電量。