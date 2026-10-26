廟街劏房火｜灌救致樓下檔口濕透　消防：按程序開窗射水通風排煙

油麻地廟街107至109號一劏房單位，周日（25日）晚上起火，消防到場開喉將火救熄，惟灌救期間射出的水柱淋濕樓下攤檔，檔主嘆「成個檔口都擰晒水」。消防處今日（26日）回覆《香港01》查詢時表示，消防人員完全按照既定程序進行滅火救援；事發時由於涉事單位內充滿濃煙，消防人員隨即打開單位窗戶，並向窗外射水以進行策略性通風及排煙行動，以便進一步確定肇事單位內沒有人被困或受傷。



油麻地廟街107至109號的樓上單位起火冒煙，消防到場撲救。（資料圖片/梁偉權攝）

根據香港法例第95章《消防條例》，消防處人員真誠地行事，毋須為他在火警或其他災難發生時，所作出或不作出的任何與其職責有關連的作為，在任何損害賠償的訴訟中承擔法律責任。消防處在火警或引致即時火警危險事故發生時，執行其職責所造成的損毀，須視作任何火險保單所指的火警所導致的損毀。

消防處於昨晚9時38分接獲一宗火警報告，指油麻地廟街107至109號發生火警。處方指出，消防人員於約4分鐘後到達現場，發現大廈面向廟街的一個住宅單位起火，隨即展開滅火救援。除了鋪設輸水喉至肇事單位以即時控制火勢，消防人員同時於樓宇內全面搜索，並協助疏散大廈住戶及通知地面攤販撤離至安全位置。火警於同日晚上9時56分被救熄。

處方稱，由於涉事單位內充滿濃煙，消防人員隨即打開單位窗戶，並向窗外射水以進行策略性通風及排煙行動，以便進一步確定肇事單位內沒有人被困或受傷。是次行動中，消防人員完全按照既定程序進行滅火救援工作。

有樓下攤販指趕不及收檔，不少衣服被沾濕，正忙於擰乾衣服。（資料圖片/梁偉權攝）

據了解，初步懷疑涉事單位有煮食爐起火肇禍。昨晚現場所見，消防在涉事單位灑水時，有水柱從窗戶湧出。有樓下攤販表示，事發時該單位傳出大量濃煙，消防到場射水，惟她趕不及收檔，不少衣服被沾濕，「成個檔口都擰晒水」，損失暫時無法估計。

▼10月25日廟街107至109號劏房火警▼