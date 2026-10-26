怡和大廈吊船意外｜據悉吊船不受控下墜　兩工人跳船企圓窗外待救

中環怡和大廈今日（26日）傍晚發生吊船事故，據報兩名工人在外牆工作期間，吊船突然下墜，兩人被「半天吊」在大約30餘樓及40餘樓位置，最終均平安由消防「飛將軍」救回。消防處事後在社交平台發布幾張照片，包括有消防員及救護員在天台進行拯救的過程。



現場消息稱，事發時，兩名工人正乘吊船進行外牆清潔工作，其間吊船突然不受控制向下墜。兩名工人見狀，先後「跳船」逃生，分別墜至43樓及35樓外牆對開，並站在怡和大廈具有標誌性的圓窗窗框外，等候消防救援。所幸他們有穩妥佩戴安全帶，過程有驚無險。消防兵分兩路，游繩「上天落地」將兩人分別救上天台及救落地面。兩工人疑因緊捉安全繩，手部擦傷須送院治理，身體狀況並無大礙。

警方指，被困35樓外牆工人25歲；被困43樓外牆工人47歲。兩人均為外牆清潔工人。案件列作「工業意外」跟進。

位處43樓的男工人，由消防「飛將軍」救上天台，交由在天台戒備的救護員治理。(消防處圖片)

消防處指，今日下午6時16分接報，中環怡和大廈外有吊船故障，兩名工人被困。消防人員約6分鐘後到場，由天台游繩而下施展救援，將兩名被困者帶到安全位置。被困35樓外牆的工人獲救後送往地面，而被困43樓外牆的工人則送往天台，救護人員將二人送院檢查。

消防接觸到其中一名工人，並將其救走。(左朗星攝)

勞工處回覆《香港01》查詢表示，已知悉事件，並已展開調查。

管理怡和大廈的置地公司回覆查詢時，則強調其目前首要任務是保障相關人員和公眾的安全，公司確認事件中涉及的兩名工人已安全獲救。置地公司又稱，已立即對事件展開調查，並將配合有關政府部門進行後續工作。

消防在地面展開救生氣墊。（左朗星攝）

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涉事吊船下墜，跌至距離地面僅一兩米高。（左朗星攝）