安達臣男工推電單車　剷單車徑遇警阻止　大喝：企咁埋做咩｜有片

網上昨日（本周二/10月27日）流傳一段影片，顯示一名身穿懷疑建築公司制服的地盤男工在單車徑推電單車，並和一名軍裝警員面對面理論，男工大喝要求警員切勿「掂到我」、「企咁埋做咩」、「你企咁埋咋」、「推到埋嚟我面前」，隨後脫下頭盔，警員一直好聲好氣解釋，但由於聲量過細，所以無法聽到警員解釋內容，現場多人等候巴士，目擊事件經過。



一名身穿懷疑建築公司制服的地盤男工在單車徑推電單車，並和一名軍裝警員面對面理論。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

帖文引來許多網民熱議，「電單車駛入單車徑？」、「講咁多做乜？剷上單車徑告佢危險駕駛得啦」、「現場係安達臣喎」。

男工大喝要求警員切勿「掂到我」、「企咁埋做咩」、「你企咁埋喳」、「推到埋嚟我面前」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

事件同樣引來附近屋苑居民討論，有居民在Facebook群組「安秀苑 業主群」上載一張照片，根據電單車車牌，和片中鐵騎吻合，男工坐在電單車，男警和交通督導員在場處理。帖文表示「唔識形容呢班地盤工人，平時任何地方食煙（包括屋苑出入口，大路中間）、隨地丟煙頭、吐痰、亂丟垃圾都難頂」，質疑圖中男工為何「覺得成架電單車可以剷上單車徑行駛」，「仲未講係早上7:30至8:45呢段最繁忙最多人既時候」。

警員一直好聲好氣解釋，但由於聲量過細，所以無法聽到警員解釋內容。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另一名網民留言稱目擊事件，「佢一開始喺行人路推電單車，阿sir衝上去叫佢推返落單車路先再講」，之後男警詢問為何他「覺得可以喺行人路推電單車」，男工聲稱「都冇着車，推咋嘛」，警員解釋「咁多行人喺度行，你一陣推到啲小朋友，點賠返條命畀人？」，網民稱男工「突然用心口撞阿sir，話你做咩貼咁埋同我講嘢」，最後男警「話要連人帶車返差館」。

男工脫下頭盔。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）