犯罪集團招內地女來港賣淫　街頭安裝天眼「睇水」　警拘30人

觀塘警區今年3月至10月展開代號「尖嶽」的反罪惡行動，瓦解一個組織嚴密的本地街頭賣淫集團。警方經深入情報分析與追查，共拘捕30人，包括6名本地集團骨幹與技術人員，以及24名持雙程證內地女子。



調查顯示，該集團利用即時通訊軟件，在內地招募女子來港賣淫安排住宿，再以收取賣淫單位日租為名，索取報酬牟利；亦在街上安裝閉路電視，24小時監察警方巡邏動向，並透過通訊軟體群組通知賣淫女子逃避執法。



集團安排技術人員在街上安裝多部連線網路的閉路電視。（戴慧豐攝）

行動期間，觀塘警區多次派員喬裝展開掃黃行動，拘捕24名年齡介乎25歲至59歲的持雙程證內地女子，她們涉嫌「違反逗留條件」及「為不道德目的而教唆他人」。警方亦在區內相關地點檢獲大量非法色情宣傳品、避孕套及一次性床單等證物。

觀塘警區行動主任總督察徐嘉駿表示，經情報分析發現，區內賣淫活動並非單純的個人行為，而是由組織嚴密的本地犯罪集團操控。警員經深入調查後，以涉嫌干犯「依靠他人賣淫的收入為生」及相關罪行，拘捕包括集團主腦在內的4男2女本地人（35至55歲）。

觀塘警區特別職務隊督察林烙誠（左）及行動主任總督察徐嘉駿（右）交代案件。（戴慧豐攝）

據悉，涉案犯罪集團營運約一年。觀塘警區特別職務隊督察林烙誠指出，犯罪集團內部分工明確，骨幹成員會利用即時通訊軟件在內地招募女子，安排她們來港後前往指定觀塘單位賣淫。營運期間，骨幹成員全程僅透過通訊軟件，在幕後指示該些女子在公眾地方招客，並以收取賣淫單位600元日租為名，抽取報酬牟利；成員在整個過程中不會與她們直接面談，企圖藉此提高隱蔽性，並增加警方執法與追查難度。

此外，集團更安排技術人員在街上安裝多部連接網路的閉路電視，將實時畫面24小時傳送至私人手機，藉此隨時掌握賣淫活動、即時監察警方行動與巡邏，並向賣淫女子通風報信，以逃避執法打擊。

警方檢獲10部涉案閉路電視及兩個5G路由器。（戴慧豐攝）

針對該集團的作案手法，警方採取一連串執法行動，早前發現一名35歲本地男子企圖在相關街道安裝及連線閉路電視，遂即場以涉嫌「協助與教唆依靠他人賣淫的收入維生」將他拘捕，並檢獲10部涉案閉路電視及兩個5G路由器。

經深入分析並透過「銳眼計劃」的閉路電視系統追查後，警方再鎖定另外5名集團核心成員，並於昨日拘捕他們。當中兩名分別49歲及42歲、負責操控賣淫女子的本地女骨幹成員，涉嫌干犯「依靠他人賣淫的收入維生」罪；另外3名年齡介乎39至55歲的集團男性技術人員，則涉嫌干犯「協助與教唆依靠他人賣淫的收入維生」罪。

另外，觀塘警區特別職務隊亦在區內拆除多個宣傳賣淫服務的招牌。警方相信，行動已成功瓦解該本地賣淫集團。

警方檢獲大量非法色情宣傳品、避孕套及一次性床單等證物。（戴慧豐攝）

警方指出，在非法賣淫活動中，除了提供非法性服務的人外，背後操控或提供協助的人亦極有可能觸犯法例；同時，裝修師傅或技術人員在接洽不同工程時，應多加留意相關工作性質及用途，運用專業判斷與常識，避免遭不法之徒利用而誤墮法網。觀塘警區將繼續不遺餘力，透過情報蒐集及重點打擊方式杜絕非法賣淫活動。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第137條，「依靠他人賣淫的收入維生」屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。另外，根據該條例第144條及第145條，身為相關處所的租客、佔用人或掌管人，若將處所全部或部分經營作賣淫場所或經常用作賣淫，一經定罪，最高可判處監禁7年。