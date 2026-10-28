海關消防大窩坪配水庫搗非法油站　拘兩男檢220公升未完稅汽油

海關聯同消防處昨晚（27日）在深水埗大窩坪海水配水庫外，搗破一個流動非法加油站，檢獲共約220公升懷疑未完稅汽油，市值約7,700元，應課稅值約1,300元。



行動中，人員拘捕兩名本地男子，分別為20歲男本地非法油站操作員，以及光顧的35歲本地男司機。兩輛涉案私家車被扣查，其中一車用作經營流動非法加油站，另一車則屬於非法油站的顧客。



海關聯同消防在深水埗大窩坪海水配水庫外，搗破一個流動非法加油站，檢獲共約220公升懷疑未完稅汽油，拘捕兩名男子，並扣查兩輛涉案私家車。（海關提供）

海關表示，有理由相信不法分子為逃避執法人員偵查，故意選擇市區較偏僻位置經營非法加油站，誘使市民鋌而走險去光顧。本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利。這些非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，如發生事故，後果將不堪設想。

海關聯同消防在深水埗大窩坪海水配水庫外，搗破一個流動非法加油站，檢獲共約220公升懷疑未完稅汽油，拘捕兩名男子，並扣查兩輛涉案私家車。（海關提供）

海關斥參與買賣非法燃油活動的人貪圖一己之利，罔顧他人安全，海關嚴厲譴責危害公眾安全的非法活動，亦對此等行為零容忍，定必全力打擊，並會繼續與消防處保持緊密合作，多管齊下打擊非法燃油活動。

海關指出，購買非法汽油屬於刑事罪行，違法者不單會留有案底，非法汽油的品質亦無保證，使用非法汽油可能會對汽車構成損害，影響行車安全，涉案車輛亦可能會被充公，絕對得不償失，呼籲市民切勿以身試法。

根據《應課稅品條例》，載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作干犯相關罪行的工具，海關均會依法檢取相關車輛及物品，並向法庭申請充公。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

海關聯同消防在深水埗大窩坪海水配水庫外，搗破一個流動非法加油站，檢獲共約220公升懷疑未完稅汽油，拘捕兩名男子，並扣查兩輛涉案私家車。（海關提供）

此外，根據《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，過量儲存危險品及經營非法加油站，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

市民如發現任何懷疑非法加油活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk)上的「油擊」舉報眼或24小時舉報熱線5577 9666舉報。