鬼油｜海關聯消防處破7案　拘9人檢$170萬非法燃油及8車

不法分子趁國慶前夕走私囤積！香港海關與消防處於9月16日至30日期間，採取代號「擊破」聯合行動，打擊全港非法燃油活動，堵截非法燃油的來源及供應，並掃蕩市內非法油站。行動中合共偵破7宗案件，共拘捕9人，檢獲約3萬公升非法燃油及8輛涉案車輛，總市值約170萬元。



海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官莊倩嫻交代案件。（Facebook 海關直播截圖）

被捕8男1女年齡介乎25到53歲，當中6人為經營非法油站人員，兩人為非法油站顧客，餘下一人是跨境車司機。

是次偵破的案件當中，5宗屬於非法汽油案件，2宗屬於非法柴油案件。執法人員共檢獲超過1.6萬公升未完稅汽油及1.4萬公升柴油，非法燃油總值超過100萬元，未完稅汽油應課稅品價值約10萬元；並檢取8輛涉案車輛，包括6輛私家車，一輛輕型貨車，以及一輛跨境拖頭，車輛總值約65萬元。

海關人員分別在新田的鄉郊鐵皮場搗破兩個非法汽油儲存倉。（海關Facebook直播截圖）

海關人員在屯門的鄉郊鐵皮場搗破兩個非法汽油儲存倉。（Facebook海關直播截圖）

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官莊倩嫻表示，海關分別在9月22日及28日，在新田及屯門的鄉郊鐵皮場，堵破兩個非法汽油的儲存倉，檢獲共約1.2萬公升未完稅汽油。在兩個倉庫內，海關發現大量的儲油缸及膠桶，相信用作儲存及運載未完稅汽油。

其中，海關在新田截查一輛正在卸載未完稅汽油的跨境拖頭貨車，並拘捕一名47歲男司機，涉嫌利用改裝油缸走私未完稅汽油。人員亦搜查現場兩輛停泊在現場的私家車，發現車內均存有未完稅汽油及入油工具，相信用作運載未完稅汽油到市內的非法油站。

不法分子利用跨境車輛將汽油運至倉儲，再以流動車輛運送到市內非法油站。（海關Facebook直播截圖）

莊倩嫻指，調查顯示兩個汽油儲存倉為走私汽油的中轉站，不法分子利用跨境車輛，將未完稅汽油走私至倉庫卸載，再以流動車形式，將未完稅汽油運載到市內非法油站。

由於國慶假期期間，跨境貨運較平常疏落。海關相信，不法分子在國慶前夕，儲備大量走私汽油，以供應假期本地非法油站的銷售。行動成功截斷該個非法汽油的供應鏈，堵塞該批非法燃油流入市面。

另外，海關重點掃蕩市內非法油站，分別在九龍灣，觀塘，錦田，破獲3個非法汽油加油站，檢獲超過4000公升未完稅汽油，檢取5輛供應汽油的車輛，包括兩輛私家車和一輛輕型貨車，以及兩輛光顧非法油站的私家車。行動中拘捕5男1女，包括4名經營非法油站人員，以及2名非法油站顧客。

其中，海關在觀塘搗破的非法油站，發現一輛負責運載未完稅汽油到現場提供補給的私家車，其型號與海關在新田倉庫檢取的私家車極為相似。海關相信，不法分子利用有關流動補給車，從郊區的中轉倉庫，將未完稅汽油，運送到市內作補給及販售。

消防處在葵涌截查一架載有約2,100公升懷疑柴油的貨車（市值約800元），拘捕一名44歲男子。（海關Facebook直播截圖）

至於消防在聯合行動中，破獲兩宗非法柴油加油活動案件。第一宗案件當中，消防在葵涌截獲一輛貨車，車上有約2,100公升的懷疑柴油，估計可以注滿35輛輕型貨車的油缸，市值約8萬元。行動中，消防截獲一名懷疑經營非法加油站的44歲男子。

第二宗案件發生於屯門區，消防搗破一個非法柴油加油站，檢獲共約1.2萬公升懷疑柴油，估計可注滿200輛輕型貨車的油缸，市值約44萬元。消防向疑為加油站負責人的49歲男子展開調查。

消防在屯門區搗破一個非法柴油加油站，檢獲約12,000公升懷疑柴油，市值約44萬元。（Facebook海關直播截圖）

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長梁楠卓表示，處方已檢走所有涉案柴油，並會向法庭申請充公，亦將向兩名懷疑經營非法柴油加油站的男子提出檢控，指他們涉嫌違反《消防消除火警危險規例》、《危險品條例》及《危險品管制規例》。

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長梁楠卓交代案件。（海關Facebook直播截圖）

根據上述規例，柴油及汽油均屬受管制物質。任何人如沒領取所需牌照，而管有及提供受管制物質，轉注至汽車油缸作營運目的，即屬犯罪。另外，根據《危險品條例》，一般處所內所儲存汽油豁免量為25公升，柴油則為500公升。任何人無領取所需牌照，而過量儲存柴油或汽油，同屬犯法。

梁楠卓又指，案中盛載燃油的容器不符合《危險品（管制）規例》有關的包裝、標記及標籤法定要求。上述法例一經定罪，最高可被罰款10萬元及監禁6個月；再犯可罰款20萬元及監禁一年。

他指出，案中涉事地點位於市區，不法分子用貨車改造成為非法加油站，涉案車輛並沒設置裝有危險品車輛內專用的消防裝置，車內亦不通風，大大增加火警風險，一旦發生火警甚至爆炸，可造成極嚴重的人命傷亡及財物損失。

莊倩嫻表示，本港油價持續高企，誘使不法分子販賣更多未完稅汽油圖利，亦有部分市民鋌而走險光顧。海關與消防處一直就打擊非法燃油活動合作無間，今次聯合行動進一步彰顯雙方打擊非法燃油的決心。執法部門會繼續多管齊下，截斷非法燃油的供應鏈，並持續掃蕩市內的非法燃油活動。

不法分子利用跨境車輛將汽油運至倉儲，再以流動車輛運送到市內非法油站。（海關Facebook直播截圖）

海關提醒市民，買賣私油屬違法，市民切勿貪圖每公升「平幾蚊」而光顧非法加油站。 購買未完稅汽油更可令到車輛造成損害，影響行車安全，涉案車輛亦可被充公，市民切勿以身試法。

海關會繼續根據《應課稅品條例》執法，依法檢取未完稅汽油、涉事車輛，以及任何用作干犯相關罪行的工具，並向法庭申請充公。 根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、出售或購買未完稅汽油，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民如發現有非法加油活動，在確保自身安全情況下，市民可以影相或拍片，上載至消防處火警危險電子投訴平台，或致電海關24小時熱線182 8080、 消防處24小時熱線5577 9666舉報可疑非法燃油活動。