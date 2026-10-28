警紅磡貴金屬工場打擊黑工　拘3內地男涉違逗留條件　僱主同落網

警方昨日（27日）搜查紅磡一間貴金屬加工工場，拘捕一名本地男僱主及3名內地男非法勞工。被捕內地男子已被暫控「違反逗留條件」，明日在九龍城裁判法院提堂。警方今日亦在區內展開防爆竊及打擊非法勞工的宣傳活動。



九龍城警區人員今日（28日）於紅磡區向相關商戶及租客派發防罪宣傳單張。（警方提供）

九龍城警區刑事部人員根據深入調查及情報分析後，昨日於紅磡區展開反罪惡行動，其間於區內一工業大廈的貴金屬加工工場，拘捕一名本地男子及3名內地男子，年齡介乎30至47歲，分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」及「違反逗留條件」。

被捕本地男子已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到；3名內地男子則已各被暫控一項「違反逗留條件」罪，案件將於明日（29日）於九龍城裁判法院提堂。

此外，為加強紅磡區內貴金屬業界的防爆竊及安保意識，九龍城警區人員今日（28日）於區內向相關商戶及租客派發防罪宣傳單張。警方提醒商戶應加強店舖及工場的防盜設施，包括安裝高清閉路電視系統、改善門禁管理及妥善保管貴重物品，以杜絕賊人可乘之機。同時，警方亦呼籲僱主切勿聘用非法勞工，在僱用員工前必須查核其身份證明文件及確認其可在港合法受僱，以免觸犯法例。

警方重申，根據香港法例第115章《入境條例》，僱用不可合法受僱的人屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款50萬元及監禁10年。此外，任何人違反有效的逗留條件，一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁2年。警方呼籲市民大眾切勿以身試法。