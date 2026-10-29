警大埔跨部門執法行動 搗非法賭檔、賣淫場所及鬼油站 拘捕90人
大埔警區於10月17日至28日聯同消防處及入境處，展開代號「斷潮」的執法行動，突擊搜查區內多個非法處所，搗破6個非法賭檔、4個賣淫場所及1個非法加油站。行動中18男72女（年齡介乎21至88歲）被捕，分別涉嫌「經營非法賭場」、「在賭博場所內賭博」及「違反逗留條件」，當中包括24名內地人。同時，其中一名被捕人以違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》遭到檢控。
大埔警區行動主任總督察梁晏瑜指，行動目標是打擊區內由三合會操縱的非法活動，以及堵截其收入來源，重點處理區內賣淫及非法賭博，以及有俗稱「鬧市中的流動炸彈」的非法加油站問題，以提升社區治安和環境安全。90名被捕人士中，已經有62名被正式落案起訴相關的罪行，其餘人士正保釋候查。
大埔警區反三合會行動組第一隊督察李嘉琪表示，經過深入調查和情報分析，大埔警區人員在本星期分別聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，以及入境事務處採取聯合執法行動，打擊非法加油站和街頭賣淫活動。
在打擊非法加油站的行動中，人員在上水馬適路搗破一個「鬼油」場，共檢獲977公升柴油，可以注滿16輛輕型貨車油缸，市值約3.7萬元。
人員亦在現場發現大批入油工具，並截查一名有三合會背景的31歲本地男子。他涉嫌營運非法加油站，違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。
掃黃行動中，警員喬裝滲透分別在大埔和上水唐樓的四個賣淫場所，共拘捕12名、年齡介乎在26歲至52歲的內地女子，她們涉嫌「違反逗留條件」。警方在場發現大量安全套、潤滑劑和即棄毛巾。所有被捕人士經搜查後，已轉交入境事務處跟進。
此外，大埔警區特別職務隊、反三合會行動組和重案組探員，搗破6個由三合會操縱的非法賭檔，當中包括1個百家樂場、2個麻將檔、2個釣魚機和1個玩「十三張」的賭檔。
警方以「經營非法賭場」、「在非法賭場內賭博」的罪名拘捕18男60女，年齡介乎21至88歲、包括12名持雙程證內地人。行動中，警方檢獲8張麻將枱、16副麻將、1張百家樂檔、30副啤牌、2部釣魚機、2個讀卡器和7張遊戲卡，檢獲思疑賭款21,374元。
警方表示非常重視影響市民日常生活問題，是次行動主要是要打擊區內由三合會操縱的黃色事業、非法賭檔和非法加油站的問題。相關罪案地點大多位於區內的唐樓住宅範圍，或者是市民大眾經常出入的地方，所以這類問題都會對社羣治安環境造成影響。
街頭賣淫和非法賭博活動屬違法行為，而且極容易衍生其他罪行。非法賭博通常伴隨高利貸、非法禁錮和暴力追債，不法份子會為賭客提供非法賭金，甚至全日免費膳食，提供「一條龍」服務，市民參與其中容易泥足深陷，之後借錢欠債，繼而賣銀行戶口，甚至淪為不法份子的幫兇幫手經營賭檔、「睇場」、「睇水」或者收錢。
而色情場所就可能牽涉強迫賣淫和操控婦女，這些衍生罪行可能會令到區內市民覺得人身安全受到威脅。
另外，案中非法加油站鄰近民居，且未有裝設專用的消防裝置和裝置。一旦發生火警，將會對周邊的市民和建築物構成嚴重安全威脅。
警方重申，不論是「在賭博場所內賭博」，或者「營辦或管理非法賭場」，根據香港法例第148章《賭博條例》第5條，經簡易程序定罪後最高可以罰款500萬元及監禁2年。強迫賣淫和操控婦女的相關罪行，包括「經營賣淫場所」和「依靠他人賣淫的收入維生」，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第137和139條，一經定罪，可被判監10年。
警方除了會繼續打擊由三合會操縱的非法活動外，更加希望市民於日常生活之中提高警覺。警方呼籲，市民如果發現自身居住的地方或者附近懷疑有非法活動，請向警方作出舉報。