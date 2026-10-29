警大埔跨部門執法行動　搗非法賭檔、賣淫場所及鬼油站　拘捕90人

大埔警區於10月17日至28日聯同消防處及入境處，展開代號「斷潮」的執法行動，突擊搜查區內多個非法處所，搗破6個非法賭檔、4個賣淫場所及1個非法加油站。行動中18男72女（年齡介乎21至88歲）被捕，分別涉嫌「經營非法賭場」、「在賭博場所內賭博」及「違反逗留條件」，當中包括24名內地人。同時，其中一名被捕人以違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》遭到檢控。



大埔警區於10月17日至28日聯同消防處及入境處，突擊搜查區內多個非法處所，搗破6個非法賭檔、4個賣淫場所及1個非法加油站，拘捕90人。（黃學潤攝）

大埔警區行動主任總督察梁晏瑜指，行動目標是打擊區內由三合會操縱的非法活動，以及堵截其收入來源，重點處理區內賣淫及非法賭博，以及有俗稱「鬧市中的流動炸彈」的非法加油站問題，以提升社區治安和環境安全。90名被捕人士中，已經有62名被正式落案起訴相關的罪行，其餘人士正保釋候查。

大埔警區人員在本星期分別聯同消防處打擊非法燃油專注特遣隊打擊非法加油站和街頭賣淫活動。（黃學潤攝）

大埔警區反三合會行動組第一隊督察李嘉琪表示，經過深入調查和情報分析，大埔警區人員在本星期分別聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，以及入境事務處採取聯合執法行動，打擊非法加油站和街頭賣淫活動。

在打擊非法加油站的行動中，人員在上水馬適路搗破一個「鬼油」場，共檢獲977公升柴油，可以注滿16輛輕型貨車油缸，市值約3.7萬元。

人員亦在現場發現大批入油工具，並截查一名有三合會背景的31歲本地男子。他涉嫌營運非法加油站，違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。

掃黃行動中，警員喬裝滲透分別在大埔和上水唐樓的四個賣淫場所，共拘捕12名、年齡介乎在26歲至52歲的內地女子，她們涉嫌「違反逗留條件」。警方在場發現大量安全套、潤滑劑和即棄毛巾。所有被捕人士經搜查後，已轉交入境事務處跟進。

此外，大埔警區特別職務隊、反三合會行動組和重案組探員，搗破6個由三合會操縱的非法賭檔，當中包括1個百家樂場、2個麻將檔、2個釣魚機和1個玩「十三張」的賭檔。

警方以「經營非法賭場」、「在非法賭場內賭博」的罪名拘捕18男60女，年齡介乎21至88歲、包括12名持雙程證內地人。行動中，警方檢獲8張麻將枱、16副麻將、1張百家樂檔、30副啤牌、2部釣魚機、2個讀卡器和7張遊戲卡，檢獲思疑賭款21,374元。

警方表示非常重視影響市民日常生活問題，是次行動主要是要打擊區內由三合會操縱的黃色事業、非法賭檔和非法加油站的問題。相關罪案地點大多位於區內的唐樓住宅範圍，或者是市民大眾經常出入的地方，所以這類問題都會對社羣治安環境造成影響。

街頭賣淫和非法賭博活動屬違法行為，而且極容易衍生其他罪行。非法賭博通常伴隨高利貸、非法禁錮和暴力追債，不法份子會為賭客提供非法賭金，甚至全日免費膳食，提供「一條龍」服務，市民參與其中容易泥足深陷，之後借錢欠債，繼而賣銀行戶口，甚至淪為不法份子的幫兇幫手經營賭檔、「睇場」、「睇水」或者收錢。

而色情場所就可能牽涉強迫賣淫和操控婦女，這些衍生罪行可能會令到區內市民覺得人身安全受到威脅。

另外，案中非法加油站鄰近民居，且未有裝設專用的消防裝置和裝置。一旦發生火警，將會對周邊的市民和建築物構成嚴重安全威脅。

大埔警區行動主任總督察梁晏瑜呼籲，市民如果發現自身居住的地方或者附近懷疑有非法活動可向警方舉報。（黃學潤攝）

警方重申，不論是「在賭博場所內賭博」，或者「營辦或管理非法賭場」，根據香港法例第148章《賭博條例》第5條，經簡易程序定罪後最高可以罰款500萬元及監禁2年。強迫賣淫和操控婦女的相關罪行，包括「經營賣淫場所」和「依靠他人賣淫的收入維生」，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第137和139條，一經定罪，可被判監10年。

警方除了會繼續打擊由三合會操縱的非法活動外，更加希望市民於日常生活之中提高警覺。警方呼籲，市民如果發現自身居住的地方或者附近懷疑有非法活動，請向警方作出舉報。