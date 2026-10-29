火炭一工廈3私煙倉遭海關連環搗破　檢$800萬私煙及另類吸煙產品

香港海關於昨日（10月28）在火炭採取反私煙行動，成功搗破3個懷疑私煙儲存倉庫。行動中共檢獲約120萬支懷疑私煙、及約70萬支懷疑另類吸煙產品，估計市值約800萬元，應課稅值約400萬元。行動中，拘捕3名懷疑涉案男子（29至37歲），其中一人已被落案起訴，另外兩人現正被扣留調查。



海關先後拘捕3人。(海關圖片)

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任蔡卓勳表示，昨日（28日）下午，海關人員在火炭一帶的工廠大廈進行反私煙行動。期間發現一名男子，手持尼龍袋由一個工廈單位步出，形跡可疑，人員遂上前截查，並於其手持的尼龍袋內檢獲8,000支懷疑私煙，遂將該名男子拘捕。其後，海關人員押解該名男子返回涉案單位搜查，並於單位內再檢獲約28萬支懷疑私煙。

海關人員隨後在同一大廈繼續進行調查，發現同層的另一單位，亦懷疑被用作儲存私煙。人員隨即採取執法行動，截查兩名正離開該單位的男子。期間，其中一名男子曾企圖逃走及反抗，最終被海關人員制服。其後，人員將兩名男子押返單位搜查，並於單位內再檢獲約60萬支懷疑私煙及34萬支懷疑另類吸煙產品。

在調查其中一名被捕人士的個人物品時，發現證據顯示同一工廠大廈內的另一個單位，亦涉嫌與私煙活動有關。同日，海關人員搜查該單位後，再檢獲約34萬支懷疑私煙及35萬支懷疑另類吸煙產品。

海關起獲大批私煙。(海關圖片)

初步調查顯示，該私煙集團為分散風險，刻意租用同一工廈內不同單位作為私煙儲存點，以減低被海關偵破時所造成的損失。海關相信，是次行動已成功瓦解一個活躍於沙田區一帶的私煙儲存及分銷中心。

海關重申，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關將繼續透過情報主導的執法策略及地區巡查，全力打擊私煙活動。市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）及網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/）舉報。