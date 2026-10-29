海關水警聯手破9宗私煙案　檢逾2000萬支煙　扣5大馬力快艇及4車

香港海關與警方水警總區聯手，於今年10月13日至27日展開代號「正念」的聯合反私煙行動，全方位打擊走私集團由海上偷運、陸路轉運至陸上儲存分銷的犯罪鏈。調查顯示，不法分子利用大馬力快艇，將大批私煙由境外偷運入香港，再透過貨車轉運至偏僻停車場或者倉庫，進行暫存及分銷。



行動中，人員共偵破9宗案件，拘捕7名男子，並檢獲約2,039萬支懷疑私煙、5艘大馬力快艇及4輛車，估計檢獲物品總市值高達9,500萬港元，成功堵截犯罪集團的非法收入來源。



執法人員共偵破9宗涉嫌走私案件，拘捕7名男子，並檢獲約2,039萬支懷疑私煙、5艘大馬力快艇及4輛車，估計檢獲物品總市值高達9,500萬港元。（黃學潤攝）

水警小艇分區總區特遣隊高級督察達芬拿尼指，水警總區特遣隊合共偵破6宗私煙案件，包括在西貢、將軍澳、榕樹凹、龍鼓洲及周公島。( 黃學潤攝）

水警鎖定高風險地點埋伏 破6案扣查5快艇

水警小艇分區總區特遣隊高級督察達芬拿尼表示，打擊海上走私行動旨在打擊不法分子利用快艇跨境走私香煙，切斷走私集團的非法收入來源。人員透過情報分析，鎖定多個高風險走私地點，安排長時間埋伏，配合海上船艇與陸上人員進行聯合突擊。

水警總區特遣隊合共偵破6宗私煙案件，行動地點包括西貢、將軍澳、榕樹凹、龍鼓洲及周公島。不法分子多選擇凌晨或深夜時段，利用高速快艇將未完稅香煙偷運入境，在偏遠岸邊卸貨，再轉上貨車運走。是次行動合共檢獲約1,482萬支未完稅香煙，並扣查5艘涉案快艇及2輛涉案輕型貨車，總市值約6,900萬元，應課稅值約4,900萬元；行動共拘捕5名涉案內地男子。以上6宗案件已轉交海關人員繼續跟進調查。

水警總區刑事部情報組主管高級督察關嘉祺指，在葵涌截貨車破900萬元私煙案。 （黃學潤攝）

走私犯利用偏僻停車場中轉 葵涌截貨車破$900萬私煙

水警總區刑事部情報組主管高級督察關嘉祺指出，水警總區刑事部早前接獲情報，發現一個有三合會背景的走私集團，懷疑利用新界南一帶位置偏僻的停車場，作為私煙的中轉及分銷地點。調查顯示，走私集團為逃避執法人員的偵查，會刻意選擇深夜或凌晨時分運送大批私煙，並利用人流較少的地點進行轉運，以增加執法人員追查的難度。

警方成功鎖定相關可疑地點並部署埋伏，於今年10月15日深夜，水警總區刑事部聯同港外警區特遣隊在葵涌區展開執法行動。行動期間，人員發現一輛可疑貨車並隨即上前截查。經搜查後，警方在貨車內檢獲約200萬支懷疑私煙，估計市值約900萬港元，應課稅值約660萬港元，並即場拘捕一名37歲本地男子。案件其後交由香港海關跟進調查。

警方表示，會持續透過情報蒐集、分析及針對性執法部署，全力打擊黑社會活動及其收入來源。警方強調，無論走私集團利用水路抑或陸路進行走私活動，警方都會採取果斷執法行動，絕不姑息，務求堵截走私渠道，切斷犯罪集團的非法收入來源。

警方水警總區刑事部情報組主管高級督察關嘉祺（左）、海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任馬逸朗（中）及水警小艇分區特遣隊高級督察達芬拿尼（右）交代案件。（黃學潤攝）

海關直搗新田兩倉庫 揭私煙「二次走私」海外

香港海關稅收罪案調查科督察馬逸朗補充，上述兩宗案件已分別交由海關海域行動科海域調查組及稅收罪案調查科人員接手跟進。根據上述案件的調查及警方與海關的情報合作，海關於10月26日再次採取行動，連續搗破兩個位於新田的私煙儲存及分銷倉庫。行動中，再檢獲約347萬支私煙，估計市值約1,500萬元，應課稅值約1,100萬元，並扣查一輛涉案貨車，拘捕一名43歲報稱工人的中國籍男子。

馬逸朗指出，走私集團將私煙以快艇偷運入境後，會迅速用貨車將私煙轉運到新界偏僻的鐵皮屋作為中轉站。為掩人耳目，走私集團會在鐵皮屋內連夜將私煙拆箱，然後分裝到不同大小、印有不同圖案的紙箱內，偽裝成普通貨物以便運送。由於部分私煙品牌在本地並不常見，海關相信私煙集團會進行「二次走私」，將私煙轉運至煙稅較高的海外市場以謀取更大利潤。

聯合行動充分反映執法部門已建立涵蓋海面監控、沿岸攔截及倉庫掃蕩、「由上而下」垂直打擊私煙的執法策略。（黃學潤攝）

隨著海關與警方加強執法合作，走私集團亦不斷改變營運模式，由以往多數使用大型倉庫，轉為使用小型鐵皮屋將存貨量拆細，並採用「即時包裝、快速分銷」模式，企圖降低被截獲的風險及損失。

海關表示，聯合行動充分反映執法部門已建立涵蓋海面監控、沿岸攔截及倉庫掃蕩、「由上而下」打擊私煙的執法策略。海關將繼續與警方合作，加強情報交流，嚴厲打擊各類走私活動。上述案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。另根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買香煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線 1828080，或透過舉報罪案專用電郵及網上表格舉報懷疑私煙活動。