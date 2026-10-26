淘寶湧現LV煙盒抵銷恐怖煙包設計　陳凱欣：唔好畀人破解咗成效

撰文：潘耀昇
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政府明年3月起統一煙盒包裝設計，須採用被認為恐怖設計的煙害圖案，並刪除焦油、尼古丁數值標示，希望減低煙民吸煙意欲。有議員關注，網購平台「淘寶」湧現偽裝名牌LV煙盒產品，一旦在港開設分店，憂慮打擊煙包煙害圖案設計成效。醫務衞生局回應時沒明言違法，只是說如果煙盒有宣傳推廣吸煙，都可能會觸犯法例有關吸煙產品廣告的規定。

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2026年10月26日，審議控煙附屬法例的立法會委員會開會。（直播截圖）
2026年10月26日，審議控煙附屬法例的立法會委員會開會，選委界立法會議員陳凱欣發言。（直播截圖）

淘寶湧現LV煙盒　陳凱欣憂打擊煙包設計成效

審議控煙附屬法例的立法會委員會今日（26日）開會，選委界立法會議員陳凱欣要求當局交代，如何將1.2%青年持續吸煙率再降低，例如再深入調查相關高危家庭去了解成因。她又關注網上有不同款式的煙殼出售，「手機殼都無宣傳邊個牌子，有塊鏡已經吸引唔少女士買」，假設左邊便利店賣煙，右邊店舖賣煙殼，是否會抵銷傳統吸煙產品統一包裝設計的成效，促請當局盡快思考對策，勿待實體店開得成行成市才處理。

我買嗰刻係綠色，買完放入去殼已經無事啦，係咪都要諗呢樣嘢？唔好畀人破解咗成效。
選委界立法會議員陳凱欣
2026年10月26日，審議控煙附屬法例的立法會委員會開會，選委界立法會議員陳凱欣發言。（直播截圖）
2026年10月26日，審議控煙附屬法例的立法會委員會開會，會計界立法會議員吳錦華發言。（直播截圖）
有個殼、甚至可以幫你刻名，可以做到度身訂造給你，成效究竟可以有幾多？
會計界立法會議員吳錦華
2026年10月26日，審議控煙附屬法例的立法會委員會開會，醫務衞生局副秘書長麥震宇發言。（直播截圖）

政府：若煙盒宣傳吸煙或違法

醫務衞生局副秘書長麥震宇回應時，引述《吸煙（公眾衞生）（香煙及指明雪茄的包裝規定）令》，禁止以貼紙、黏貼標籤或任何其他東西，完全或局部覆蓋煙草產品零售包裝表面。他說，如果吸煙產品連非吸煙產品，例如一個殼一同售賣，是不容許的。

如果分開售賣，現時已經有條文，就算單獨賣煙套，如果外殼自己有宣傳推廣吸煙用途，都可能會觸犯法例有關吸煙產品廣告規定。
醫務衞生局副秘書長麥震宇
2026年10月26日，審議控煙附屬法例的立法會委員會開會，醫務衞生局副秘書長麥震宇發言。（自由黨飲食界議員梁進）
你剛剛的比喻是不恰當，意思是你去蘋果電話公司買電話，電話殼隨街可買，但電話殼不會宣傳蘋果的。
自由黨飲食界議員梁進
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