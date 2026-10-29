黃大仙道爆水管｜主婦單人匹馬狼狽撲水全家用　夫婦嘆僅夠煮一餐

今日（29日）大仙道近馬仔坑道有水管爆裂。現時黃大仙上邨全邨，包括商場位置暫停食水供應。其中水務署已調派水車至啟善樓、達善樓及倡善樓對開，目前有約50至60人排隊取水。署方網頁指出，預計明日（30日）凌晨3時恢復供水。



《香港01》傍晚抵達黃大仙上邨現場視察，可見有不少居民排隊取水，但秩序良好；有警方、關愛隊及水務署職員在場管理人群。有街坊夫婦指水車位置頗遠，令他們需要提著沉重的水袋長途跋涉走回寓所，過程十分吃力；另外有女居民透露，自己家中有多名成員，唯用多排幾次取水，以免「唔夠用。」



家住詠善樓的一對夫婦稱水車位置頗遠，令他們需要提著沉重的水袋長途跋涉走回大廈，過程十分吃力。（王譯揚攝）

家住詠善樓的一對夫婦接受訪問時就指，水車位置距離家中太遠，需要提著沉重的水袋長途跋涉走回大廈，過程十分吃力。他們又稱現時尚未知何時會恢復供水，每次取水僅勉強足夠應付一餐及沐浴使用，直言：「一陣沖涼都無埋啦！」若不敷應用只能無奈「行多幾轉」。

劉太透露自己家中有多名成員，唯用趁有空多排幾次取水，為免「唔夠用。」（王譯揚攝）

劉太一家五口居住啟善樓，她指第一轉落樓取水便花了約半小時。為了確保有足夠食水供全家使用，她需要分別在兩個不同的位置輪候。她解釋，現場的供水安排分為兩類：一處派發可即時飲用的蒸餾水，另一處則是提供需要煮沸才可飲用水的水車。因此，她排隊領取完其中一種水後，只能將水暫放一旁，隨即再走到另一條隊伍的龍尾繼續輪候。

被問到為何要獨自一人應付搬運，她稱因家人需要上班，故只能單人匹馬負責排隊及搬運。面對沉重的家庭用水量，她坦言不知目前取到的水量是否足夠，只能苦笑表示：「驚唔夠用，有時得閒就排多兩次，無辦法啦。」

水務署已調派水車至啟善樓、達善樓及倡善樓對開協助，有大量市民排隊取水。（王譯揚攝）

另外一名女街坊就表示，自己剛下班回家才得悉停水。由於家人仍在上班，故未能作通知，只好獨自擔起取水重任，期間幸得朋友在場協助看管食水。她無奈指出，目前取得的水量僅勉強足夠一家三口煮飯之用，直言「沖涼都唔得」。此外，她又批評現場的派水安排十分混亂，有人手快已經搶先排隊居民取水，而原先在排隊的居民卻要乾等「無水等水嚟」。她續稱，到後來有居民不滿責罵派水人員後，他們才補回數箱水。

有女街坊指前取得的水量僅勉強足夠一家三口煮飯之用，直言「沖涼都唔得」，又批評現場的派水安排十分混亂。（王譯揚攝）

黃大仙道爆水管，有水管爆裂。現時黃大仙上邨全邨暫停食水供應，目前水務署人員正在搶修。（王譯揚攝）

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網上圖片可見，事後馬路路面佈滿了泥沙、碎塊以及大片積水。（fb/黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)

黃大仙上邨受爆水管影響，現時全邨暫停食水供應。

目前水務署已調派水車至啟善樓及達善樓對開協助市民。（fb/黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)