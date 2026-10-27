筲箕灣爆水管|水務署：供水晚上9時半起陸續恢復　部分用戶或稍遲

今早（27日）10時許，筲箕灣道潤民商業中心對開路面一個恆常路面維修地盤，有路政署承建商工人疑意外鑿穿一條直徑18吋的鑄鐵喉管，導致大量黃泥水瞬間自地底湧出，事件影響筲箕灣一帶逾1萬戶，包括老人院。



水務署表示，經署方工程團隊的搶修，筲箕灣及部分西灣河用戶的食水供應已於今晚（27日） 9時半起陸續恢復正常；一些位於供水管網末端或地勢較高的用戶可能需要3至4小時才能有供水到達。



晚上約7時半，水務署工程團隊已接駁喉管。（梁偉權攝）

水務署今晚再於Facebook專頁「滴惜仔」發文，指筲箕灣道因其他承建商的道路維修工程意外受損的緊急水管維修工程已經完成，筲箕灣及部分西灣河用戶的食水供應已於今晚（27日） 9時半起陸續恢復正常。

由於事故涉及龐大而複雜的供水管網，實際用戶恢復供水時間可因地勢、位置、管道情況、所在樓層等等差異而有所不同。而按過往經驗，一些位於供水管網末端或地勢較高的用戶可能需要3至4小時才能有供水到達。水務署會繼續提供臨時供水點並密切監察其狀況，確保有足夠的水車及水箱，直至用戶的食水供應恢復正常。

水務署水車及水箱地點。（FB「滴惜仔」圖片）

水務署續指，由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。署方建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩。另外，用戶可以讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消散後，食水便會回復清澈。

水務署衷心感謝東區民政處、區議員、關愛隊及路政署的協調，加派人手以協助在現場的臨時供水服務，亦感謝所有受影響市民的體諒。

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水務署香港及離島區總工程師連登泰較早時向傳媒交代事件，指今早10時40分收到路政署的報告，同時有市民報告在筲箕灣道地面大量湧水，所以立即派員到場跟進 ，並發現一條直徑18吋的鑄鐵喉管損毀。由於現場水浸，人員於中午12時關上水掣，然後跟路政署配合維修。

有食肆負責人指，已備妥的食材無奈滯銷，僅午市損失已高達5位數；另有餐廳負責人稱，街坊無法煮飯帶動生意微升，但店員仍需不斷往返取水。除了飲食業首當其衝外，鄰近的老人院同樣面臨考驗，職員指長者飲水及洗滌需求迫切，要從遠道步行前來排隊取水，十分吃力。

筲箕灣道潤民商業中心對開一個路政署維修地盤，疑有工人意外鑿穿水管，水務署指水管裂痕長逾1米。（fb筲箕灣西灣河關注組/Popo Chan）

水務署已安排水車到場

水務署已安排水車到場。（黃偉民攝）

懷疑工人鑿穿水管一刻影片

水務署在網頁公布，受事故影響，鄰近地區西灣河、筲箕灣、愛秩序灣、阿公岩道至柴灣道香島一帶緊急暫停食水供應，預計於今日晚上11時59分恢復供水。

社交平台有人上載鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高，激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣，三四秒過後，水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。途人見到爆水管一刻，即時嚇得掉頭走，有人更嘆道：「唉呀！」

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高。

黃泥水激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣。