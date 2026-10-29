黃大仙爆水管｜水務署：300毫米食水管滲漏　派20水車40水箱支援

今日（29日）下午2時16分，警方接獲報案，指黃大仙道近馬仔坑道有水管爆裂。黃大仙上邨全邨，需暫停食水供應。《香港01》傍晚抵達黃大仙上邨現場視察，可見有不少居民排隊取水，但秩序良好；有警方、關愛隊及水務署職員在場管理人群。



水務署晚上在Facebook專頁「滴惜仔」稱，黃大仙道近馬仔坑道發生的食水管滲漏事故，經了解後，確認涉事水管為一條直徑300毫米、主要供應食水予黃大仙上邨的供水管。現時目標爭取於明日（30日）凌晨3時完成維修並恢復食水供應。署方亦已陸續派出20架水車及40個水箱、「供水特攻隊」主動為有需要的用戶（如長者或行動不便人士）送上水袋及樽裝水。



水務署亦已陸續派出20架水車及40個水箱、「供水特攻隊」，主動為有需要的用戶（如長者或行動不便人士）送上水袋及樽裝水。（fb/滴惜仔 Water Save Dave﻿)

涉事食水管直徑300毫米 工程團隊正全力搶修

水務署表示，今日下午接獲報告，指黃大仙道近馬仔坑道有水管滲漏。經了解後，確認涉事水管為一條直徑300毫米、主要供應食水予黃大仙上邨的供水管。署方人員關上水掣後，現場已停止湧水，並隨即安排清理現場。署方續指，工程團隊正全力進行搶修，如無遇上特別工程困難，目標爭取於明日凌晨3時完成維修並恢復食水供應。

為減低對居民造成的影響，水務署已實施以下臨時供水及支援安排，包括陸續派出20架水車及40個水箱，為受影響用戶提供臨時食水；調派「供水特攻隊」，主動為有需要的用戶（如長者或行動不便人士）送上水袋及樽裝水及與黃大仙民政事務處、區議員及關愛隊保持密切聯繫，提供適切支援。

水務署表示，就目前現場所見，臨時食水供應足夠應付需求，市民亦有序取水。署方會繼續密切監察臨時供水狀況，確保設有足夠取水點，直至食水供應恢復正常。

市民如欲獲取停水資訊及臨時供水安排的最新消息，可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網頁。

水務署亦已陸續派出20架水車及40個水箱、「供水特攻隊」，主動為有需要的用戶（如長者或行動不便人士）送上水袋及樽裝水。（fb/滴惜仔 Water Save Dave﻿)

黃大仙道爆水管，有水管爆裂。現時黃大仙上邨全邨暫停食水供應，目前水務署人員正在搶修。（王譯揚攝）

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運輸署表示，因水管爆裂，黃大仙道(來回方向)介乎馬仔坑道與雅竹街之間的全線仍然封閉。以下巴士路線須改道行駛：九巴7M、11C及211線；城巴A23線。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請考慮使用其他道路。現時上址交通繁忙。

水務署已調派水車至啟善樓、達善樓及倡善樓對開協助，有大量市民排隊取水。（王譯揚攝）

網上圖片可見，事後馬路路面佈滿了泥沙、碎塊以及大片積水。（fb/黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)

黃大仙上邨受爆水管影響，現時全邨暫停食水供應。

目前水務署已調派水車至啟善樓及達善樓對開協助市民。（fb/黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)