香港仔工傷｜兩工人情況穩定　建築署：承建商即時停止相關工序

香港仔石排灣道100A號、香港仔漁業及海事分署，昨日（29日）發生工業意外，吊臂車進行外牆維修時，平台懷疑不穩定，意外導致一男一女工人，從約6米高的工作台被拋出，幸他們繋穩安全帶，未致墮地，懸掛在離地4米空中位置。其中62歲姓歐男傷者頭受傷半昏迷，57歲姓羅女傷者清醒，頭及手腳擦傷，同送瑪麗醫院治理。警方調查事故，案件列「工業意外—有人意外受傷」。



建築署回覆《香港01》查詢時表示，署方承建商昨日在漁農自然護理署轄下的香港仔漁業及海事分處進行外牆修補工程期間，兩名承建商的工人在升降工作台上作業時發生事故受傷。兩名工人其後被送往醫院治理，現時情況穩定。 署方已命令承建商即時停止有關工序，直至意外調查完成。署方現正聯同有關部門及承建商深入調查事故成因，以避免同類事故發生。



香港仔石排灣道100A號香港仔漁業及海事分署，發生工業意外。（資料圖片/黃偉民攝）

現場消息指，當時吊臂車進行大廈外牆維修，惟吊臂發生事故撞向外牆，兩名工人跌出車斗。（資料圖片/黃偉民攝）

車尾後約20米位置，是建築物本身設有的鐵籠，可見其中一個角落凹陷損毀；據知當時工人正準備在鐵籠上方進行外牆維修。（資料圖片/黃偉民攝）

昨日現場所見，吊臂車停在建築物內，吊臂已經收起。車尾後約20米位置，是建築物本身設有的鐵籠，可見其中一個角落凹陷損毀，另外建築物對開10米的行人天橋電梯塔，亦有玻璃龜裂，暫未確定是否與事件有關。

而大廈地面遺下血跡，一名身穿灰衣、相信為傷者同事的男子上衣及褲子均有染血。

據報吊臂撞向外牆，兩名工人跌出車斗受傷。（資料圖片/黃偉民攝）

香港仔漁業及海事分署對開行人天橋玻璃幕現蜘蛛網裂痕，未知是否與意外有關。（資料圖片/黃偉民攝）

據知當時工人正準備在鐵籠上方進行外牆維修，未知是否與意外有關。（資料圖片/黃偉民攝）

現場可見，香港仔漁業及海事分署入口地面有血跡。（資料圖片/黃偉民攝）