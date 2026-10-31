O記臥底滲黑幫　揭誘青少年搵快錢犯案　拘58人包括多名中學生

警方調查發現有黑社會以「搵快錢」作餌，誘騙青少年參與非法收債、洗黑錢及販毒等嚴重罪行，遂於早前「放蛇」派探員喬裝滲入兩個黑幫，並於本周四（29日）展開代號「飊輪」的執法行動，突擊搜查全港多個地點共拘捕58人，當中包括10名學生及13名未成年人士，年紀最細得14歲。



有組織罪案及三合會調查科總督察陳柏琪交代案情指，警方自本年初起留意到青少年犯罪有上升趨勢，遂派出喬裝探員滲透兩個三合會社團進行搜證。警方於10月29日在全港九新界展開拘捕行動，共拘捕49男9女，年齡介乎14至73歲。

被捕人士中，21人有三合會背景，其中10名為學生，13名為未成年人士。他們涉嫌「自稱三合會成員」、「邀請他人成為三合會成員」、「串謀傷人」、「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」、「洗黑錢」、「藏有攻擊性武器」、「非法禁錮」、「管理賭博場所」、「販運危險藥物」等多項罪名。行動中，警方亦搗破多個非法賭場及毒窟。

黑幫以「搵快錢」作餌誘騙青少年參與非法罪行，警方拘捕58人，檢獲開山刀及伸縮棍等證物。（黃偉民攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察陳柏琪講解案情。（黃偉民攝）

陳柏琪指黑社會分子首先會於網上社交平台及線下青少年經常出沒的場所結識青少年後，利用他們需要被聆聽、與同儕認同感加深兩者關係，並以「封利是」等簡單入會儀式招攬成為「兄弟」獲取信任。其後再以「兄弟」道義、「搵快錢」等藉口利誘他們參與各種非法行為，包括充當打手傷人、刑事恐嚇與刑事毀壞（如淋紅油）、洗黑錢，甚至參與販毒等高風險罪行。

警方強調，打擊三合會活動一直是警務處首要行動項目之一，未來會繼續加強情報搜集及執法行動，絕不手軟。陳柏琪特別提醒年輕人必須保持警覺，切勿輕信黑社會分子提供「搵快錢」的虛假承諾，以免淪為犯罪工具。

警方重申，販運危險藥物屬極度嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元；若成年人操控未成年人士參與販毒，警方將會向法庭申請加重刑罰。警方呼籲青少年切勿以身試法，自毀前程。