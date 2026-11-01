濱崎真緒尖沙咀打碟疑遭落藥　經理人報警：驗出Happy水等4毒品

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），今日（11月1日）凌晨時份在尖沙咀一個私人派對懷疑遭人下藥，需報警送院。其經理人向《香港01》透露，濱崎真緒應邀前往尖沙咀一處「私竇」打碟，期間玩「大話骰」輸掉，喝下懷疑被人「加料」的甜味飲品，其後身體抽搐「郁唔到」，更一度出現幻覺，據悉醫院在其體內驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份。經理人續指，濱崎真緒需在深切治療部留醫，今早回復清醒後透露，涉事飲品杯底殘留明顯粉狀物，非常可疑。



警方表示，今日（11月1日）凌晨4時57分，接獲一名男DJ報案，指其33歲女同事在尖沙咀麼地道一場所，飲用一杯飲料後感到不適，懷疑該飲料被加入不明藥物。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。據了解，事主先後飲下數杯威士忌及一杯疑為橙汁飲料，後者杯底疑有白色粉末狀沉澱物。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

濱崎真緒（藝名：DJ Mao）的經理人接受《香港01》訪問時透露，Mao昨晚先在灣仔一間餐廳完成DJ工作，其後現場有一名「大客」邀請她轉場至尖沙咀一處私人處所（俗稱「私竇」）繼續打碟。

經理人表示，團隊一向拒絕接洽「私竇」工作，惟對方以「畀面」為由再三遊說，又稱保證現場有專人照應，絕對沒有問題，經理人遂同意陪同Mao前往。抵達現場後，現場人員正準備音響設備，期間有人提議玩遊戲，而Mao玩「大話骰」時落敗被罰飲酒，當時她以為杯中物是威士忌，先遞給經理人淺嘗，經理人輕抿一口後，發現飲品入口帶甜味，誤以為是普通Cocktail（雞尾酒），濱崎隨即將該杯飲品一飲而盡。

打碟後暈倒抽筋「郁唔到」 經理人堅持報警送院

飲下涉事飲品後，Mao如常上台繼續打碟，惟完成表演後，她隨即不支暈倒，經理人與職員起初以為是連日奔波演出過於疲憊，但職員發現MAO開始抽筋，而且「郁唔到」。眼見事態嚴重，經理人隨即要求聯絡場地負責人，惟在場有人推諉，並指「唔好玩咁大」。由於MAO需經常往返日本工作，當地對毒品抽查極為嚴格，甚至會驗頭髮，經理人為保障其人身安全及證明清白，堅持報警處理，救援人員到場後將神志不清的MAO送院。

據濱崎真緒的社交平台帖文稱，「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

經理人：醫院化驗對4毒品呈陽性 警方調查

經理人報稱，MAO被送入深切治療部，院方為其進行毒理化驗後，證實其體內對四種毒品呈陽性反應，分別是可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」。

經理人表示，MAO雖然仍在深切治療部留醫，但今早已經回復清醒，她甦醒後透露，昨晚那杯甜味飲品的杯底，殘留有明顯的粉狀物品，極為可疑。經理人對於當時只輕抿一口，未有及時發現飲品有可疑，感到十分自責，他希望警方可盡力調查。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Threads圖片）