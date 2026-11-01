濱崎真緒疑遭落藥｜施用毒藥罪可囚3年　節日狂歡謹記警方9點建議

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），今日（11月1日）凌晨時分在尖沙咀一個私人派對懷疑遭人下藥，報警送院後，據悉體內驗出「Happy水」等4種毒品成份，而且她留意到杯中有白色粉末狀沉澱物；警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」。



根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》 第23條指，任何人意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而非法及惡意向該人施用，或導致向該人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，或導致該人服用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

警方則一直就節日狂歡提出人身安全忠告，指市民在參與慶祝派對和在節日氣氛籠罩下，可能會對自身安全的警覺性有所鬆懈，更可能成為性侵犯的受害人。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

謹記警方9點建議：

1. 飲用有酒精成份的飲品時須量力而為，以防在飲至酩酊大醉時讓人有機可乘；

2. 提防飲品被添加催眠藥物或危害精神毒品（最常被吸食的是俗稱「Ｋ仔」的氯胺酮），以致喝後失去判斷力，變得神志不清，繼而被人侵犯

3. 切勿相信「試一次不會上癮」的謬論而嘗試吸食毒品；

4. 要留意自己的飲品，不要和別人分享同一杯飲品；

5. 不要接受陌生人的飲品；

6. 盡量選擇樽裝或罐裝飲品，避免杯裝飲品；

7. 可邀請朋友或熟悉的人為伴，亦可預先安排一名只喝少量甚至是滴酒不沾的友人同行，請他保持清醒以方便照顧其他喝醉的同伴；

8. 參與派對或外出慶祝的市民，務必小心保管個人財物；以及

9. 如安全受到威脅，應在可行的情況下高聲求救及致電999報警。

據濱崎真緒的社交平台帖文稱，「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

濱崎真緒（藝名：DJ Mao）的經理人早前接受《香港01》訪問時透露，Mao昨晚先在灣仔一間餐廳完成DJ工作後，應一名「大客」邀請，轉場至尖沙咀一私人處所（俗稱「私竇」）打碟。Mao玩「大話骰」時落敗被罰飲酒，他們一度以為是普通Cocktail（雞尾酒）。

Mao飲下涉事飲品後，如常上台繼續打碟，完成表演後即不支暈倒，更開始抽筋「郁唔到」，經理人為保障其人身安全及證明清白，堅持報警及將其送院。經理人報稱，MAO被送入深切治療部，院方為其進行毒理化驗後，證實其體內對四種毒品呈陽性反應，分別是可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」，他希望警方可盡力調查。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Threads圖片）

據了解，今日凌晨約1時半，濱崎真緒在任職DJ的灣仔酒吧下班後，前往尖沙咀麼地道另一場所，期間曾分兩次飲下3杯威士忌；及至凌晨約3時半，一名陌生男向她遞上一杯疑似橙汁飲料，她喝下後便感到神志不清，事後留意到杯中有白色粉末狀沉澱物。

濱崎真緒由救護車送院。（濱崎真緒Threads圖片）

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