八旬翁命喪烏蛟騰｜疑行山一去不返　後腦有傷不排除滑倒引致

一名80歲姓董老翁，10月25日早上離開天水圍住所後失蹤，其家人於10月27日報警，救援人員發現其手機最後訊號出現在大埔烏蛟騰一帶，自27日起偕民間搜索隊持續搜救。惜6日救援行動以壞消息告終，今午（11月2日）救援人員在大埔紅石門坳附近尋獲其遺體。



消息稱，董翁生前與女兒同住，患有「三高」高血壓、高血糖、高血脂多年，5年前曾患腸癌，需定時覆診。10月25日早上，他報稱離家行山後便一去不返；今午消防人員在紅石門坳山邊草叢發現其遺體，身體已僵硬，其後腦有一個約2乘4厘米的傷口，身上沒有其他可疑傷痕，衣著財物亦整齊。據悉，警方經初步調查後，不排除董翁滑倒地上引致慘劇。

80歲姓董老翁在大埔烏蛟騰失蹤，救援人員及民間搜索隊連日上山搜救，惜最終事與願違。（香港守望者服務團提供）

救援人員是在今日（11月2日）中午約12時40分，在大埔烏蛟騰近紅石門坳附近尋獲董翁，惟他已明顯死亡。其親友亦在社交平台證實消息，形容他「已安息在最喜歡的山海中」，感謝救援人員和山友的協助。

早前搜救期間，除官方救援人員外，民間搜索隊如香港守望者服務團（HKGV）及郊野義務搜索隊（CVST）亦有參與，並曾帶同搜索犬協助。有人曾在CVST的Facebook專頁留言，表示曾於10月25日早上，在馬頭峰近九擔租附近遇上董翁，當時他正在前往烏蛟騰。