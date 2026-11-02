私家車港珠澳橋撞閘｜兩日捲3車禍撞7車　32歲男涉危駕等4罪被捕

一輛凌志私家車今早（2日）港珠澳大橋撞閘後逃去，其後一度突破機場特警組（ASU）及衝鋒隊（EU）人員的攔截 ，最終於屯門海皇路被夾停。警方經調查後，揭發該車涉及另外兩宗在昨日（1日）發生的車禍，以涉嫌危險駕駛及妨礙公職人員執行職務等4罪，拘捕32歲姓孫男司機，他正被扣查，案件交由新界南總區刑事部跟進。



消息指，被捕男子有精神病紀錄；初步測試顯示他未涉及藥後或酒後駕駛。3宗事故中幸無人受傷。



私家車一度突圍，但最終被衝鋒車夾在欄杆旁邊。（蔡正邦攝）

警方昨午約2時半至4時接獲多宗報案，指有人駕駛一輛私家車，先後於八鄉錦田公路撞到4輛車，以及於屯門湖山路一個私人停車場內撞到3輛車並撞毀車閘後逃去。警方隨即展開調查。

網上流傳錦田公路事故的車Cam片段，顯示昨午2時許，多輛車在錦田公路近下高埔村的天橋底因應路況停下。凌志從後駛至，直撞前方一輛綠色的士及黑色私家車的車尾。綠的被推前數米後，該凌志竟褪後再撞向兩車，並繼續強行「攝車罅」嘗試突圍。

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其後，警方於今日凌晨約1時再接獲報案，指一輛私家車在港珠澳大橋通關廣場出境方向撞毀並衝過一檢查亭閘口。其後該輛私家車於觀景山隧道附近掉頭，並衝過檢查亭後返回通關廣場。警方曾試圖攔截該輛私家車，惟該車撞向警車後往屯門方向逃去。

經進一步調查後，警方相信案件涉及同一輛私家車，遂合併調查。人員經翻查大量包括「銳眼」計劃下的閉路電視片段及深入調查後，今日上午約11時於屯門海皇路一帶，發現並成功截停該輛私家車，其間該輛私家車曾嘗試逃走並撞向警車但不果。

警方在屯門恆富街與海華路交界發現涉事車輛，於是展開追截。

由網上片段可見，多輛警車在海榮路與海皇路交界前後夾擊，但私家車仍然突破圍堵，由海榮路掟右彎駛出海皇路，惟至屯義街附近被衝鋒車閘停，撞落路邊欄杆。

私家車32歲姓孫本地男司機涉嫌「危險駕駛」、「妨礙公職人員執行職務」、「規避公職人員的訊問」及「沒有許可證進入禁區」被捕，他現正被扣留調查。案件交由新界南總區刑事部跟進。

警方在現場調查期間，曾找來涉事私家車的車主，亦是被捕男子的父親。據知，被捕男子備有涉事私家車的車匙。

衝鋒車在海皇路近屯義街閘停凌志私家車。（蔡正邦攝）