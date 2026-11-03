跨境白牌車｜豪華七人車¥1500香港往惠州　警拘50歲雙程證內地男

鑑於近日「跨境白牌車」盛行，警方新界北交通部人員進行打擊「白牌車」非法載客取酬行動。警員在「小紅書」上尋獲相關服務帳號，隨即於今日（11月3日）「放蛇」喬裝乘客，預約豪華七人車由香港前往惠州，行程車資索價1500元人民幣。



行動中，警方截獲一輛本地登記、掛有兩地牌照私家車，拘捕一名50歲持雙程證的內地男司機，他涉嫌 「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「違反逗留條件」。涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。



警員今日成功登上該輛本地登記、掛有中港牌照的豪華七人車。（馬耀文攝）

新界北交通部人員主動進行網絡巡查，近日發現有非法出租車（俗稱「白牌車」）中介在不同社交平台招攬乘客，利用掛有兩地牌照的豪華七人車，由香港出發經不同口岸前往內地。

人員於是喬裝乘客，向一個社交平台「小紅書」的帳戶，要求提供由天水圍前往惠州的載客服務。對方開價人民幣1,500元，並要求警員先支付部分車費，車程完成前再支付餘額。警員今日成功登上該輛本地登記、掛有兩地牌照的豪華七人車。

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察文杰交代案件。( 馬耀文攝）

旅程開始後，警員表露身份，拘捕一名50歲持雙程證的內地男子（司機），涉嫌「非法載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」，現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。涉案私家車已被拖走扣留檢驗。據悉，被捕人有香港駕駛執照，涉事車輛屬於被捕人的朋友。

新界北交通部執行及管制組特遣隊高級督察文杰呼籲，市民出行應選擇合法公共交通工具，切勿搭乘非法載客服務。車輛作非法載客取酬用途，第三者保險可能失效；一旦發生交通意外，乘客、行人及其他道路使用者的保障將受到影響。

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察文杰呼籲，切勿從事非法出租或載客取酬活動。( 馬耀文攝）

警方同時呼籲駕駛人士，切勿從事非法出租或載客取酬活動。根據《道路交通條例》（第374章），除非車輛領有有效出租汽車許可證，或符合網約車服務相關牌照及許可證規定，否則任何人不得駕駛、使用或容許他人使用該車輛作出租或取酬載客用途。首次定罪最高可被判罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪最高可被判罰款2.5萬元及監禁12個月。司機被定罪亦會被取消駕駛資格至少12個月，最長3年。

運輸署署長亦會根據《條例》暫時吊銷涉事車輛的牌照，並指示車主將車輛移交署長保管。首次定罪吊銷期為6個月，再次定罪為12個月。若涉事車輛屬於跨境車輛，運輸署會以違反「封閉道路通行許可證」條件為由，撤銷其通行許可證。

如有內地司機涉案，警方亦會跟進是否涉及非法勞工或其他違法行為，包括非法受僱或違反逗留條件等；若有足夠證據將依法檢控。內地執法部門對車輛營運及載客取酬亦有嚴格規管。如司機未取得所需的營運資格而在內地非法營運，同樣會被依法查處及追究責任。兩地駕駛人士切勿心存僥倖、以身試法。