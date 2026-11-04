警破洗黑錢集團拘11人　涉85宗騙案　揭買債仔戶口洗7000萬黑錢

秀茂坪警區人員搗破一個洗黑錢集團，在全港多區共拘捕11人，包括集團主腦及骨幹成員。該集團以網上放貸等手段吸引受害者，當借貸人未能償還時，就以威逼利誘的手段要求他們協助開設銀行戶口；集團成員分工明確，由放貸、收購戶口到洗黑錢各司其職，洗黑錢共計7,000萬元，相信涉及全港85宗騙案。



集團分工明確，各司其職。

專向財困人士埋手 高價收購戶口 誘使交出資料「抵債」

秀茂坪警區助理指揮官（刑事）警司溫景亨表示，涉案詐騙集團的運作模式主要分為三個部門：放貸、收購戶口及清洗黑錢。集團會在社交平台發出「免審查貸款」廣告，專門針對有財務困難、急需現金周轉或信貸評級較低的人士。

當借貸人無力還款時，集團成員便會以「免除還款」為條件，以高價收購戶口利誘他們「搵快錢」，轉介至負責收購戶口的成員手中。此時，借貸人會被要求交出其個人身份證、銀行文件，甚至提供電話卡作實名登記，即場開設全新的虛擬銀行戶口。若借貸人拒絕，集團則會安排收數人員刑事恐嚇或上門追債。被收購的銀行戶口會交由負責洗黑錢的成員運作，處理犯罪得益。

利誘單身人士賣戶口洗黑錢

此外，集團會從中物色合適的年輕及單身人士，作為中介促成「假結婚」，或以數百元的微薄報酬，利誘他們交出個人資料登記實名電話卡及開設網上銀行戶口。集團隨後會利用這些大批實名登記的電話卡，作捆綁虛擬銀行以操控資金流向，並用作網上詐騙等非法用途。

收購所得的傀儡戶口會交由負責「洗黑錢」的成員操作，用作收取各類騙案受害人的騙款，繼而分層式轉賬，增加警方追查資金去向的難度。警方留意到騙款主要牽涉投資類型的騙案。

警方秀茂坪警區助理指揮官(刑事)警司溫景亨、刑事情報組高級督察朱健樂及重案組第一隊督察林祥輝講述案情。（馬耀文攝）

秀茂坪警區重案組第一隊督察林祥輝講述行動詳情，指警方於周一（2日）起一連兩日，突擊搜查全港13個住宅及2間涉案公司，拘捕包括集團主腦及多名骨幹成員共11名男女，當中部份人有黑幫背景。警方在其中一名骨幹成員家中檢獲大量犯罪證據，包括大量用於開戶的智能電話及電話卡、銀行文件及公司註冊文件、一本記錄包括姓名、身份證號碼、電話及銀行戶口等大量個人資料的帳本，以及逾30部手機及大量未拆封的電話儲值卡。

警方調查發現，集團要求賣戶口人士以個人身份登記了逾300張實名電話卡。該集團目前已處理超過7,000萬元的懷疑犯罪得益，涉及全港85宗騙案。騙案損失總額逾2,400萬元，當中最大宗的單一投資騙案中，受害人損失高達1,600萬元。

警方以「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「刑事恐嚇」罪拘捕8男3女，年齡介乎19至43歲。其中8名被捕人已獲准保釋，須於12月上旬向警方報到；餘下3名被捕人現正被扣留調查。警方不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民，絕對不能租、借或賣自己的銀行戶口及個人資料，即使沒有直接參與詐騙，只要集團利用有關資料進行犯罪活動，提供資料者亦等同成為共犯。警方重申，「串謀詐騙」及「洗黑錢」均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。