赤柱狗跳海．有片｜「粟米」奇蹟游上岸　義工石灘發現　消防救起

1歲唐狗「粟米」昨日（3日）傍晚在赤柱突然跳入海中，往赤柱後灘方向游去，其間失去蹤影，狗主報警求助，大批消防員包括蛙人及警察到場搜索，惟至晚上近10時仍未尋回「粟米」。今早（4日）狗主與一眾義工仍在赤柱一帶尋找「粟米」，直至中午時分，有義工在赤柱馬坑公園對開的石灘發現「粟米」的蹤影，原來牠在海中暢游一晚後，終於游回岸上。消防接報後亦到場將「粟米」救起，並以毛毯包裹保溫，並給予食水，現時正等待狗主接回「粟米」。



義工表示，今早看到街坊展示尋狗啟事，適逢有空便在赤柱一帶協助尋狗，本身行經北帝廟，但沒有發現，豈料行至馬坑公園對開的石灘便發現有一隻狗在石上休息，懷疑牠是「粟米」，於是通知狗主，最終消防員亦到場將「粟米」救起。

中午時分，有人在赤柱馬坑公園對開的石灘發現「粟米」的蹤影，原來牠終於游回岸上。（viv.jeh片段）

消防員接報到場，將「粟米」救起，並用毛巾包裹保溫。（黃偉民攝）

消防員接報到場，將「粟米」救起，並用毛巾包裹保溫。（黃偉民攝）

有義工在赤柱馬坑公園對開的石灘發現「粟米」的蹤影，即時通知狗主。（黃偉民攝）

有義工在赤柱馬坑公園對開的石灘發現「粟米」的蹤影，即時通知狗主。（黃偉民攝）

昨日（3日）釣魚郎事發時正在現場垂釣，他在社交平台公開隨身攝錄機拍下的事發經過，指當時狗主有拖繩，但唐狗「粟米」突然掙脫胸帶，飛奔到海邊跳入水中，男狗主隨即跳海嘗試救援，惜未能成功。片主留言強調：「狗主已經有拖住狗繩，狗仔自己甩真係冇人預料到，唔好攻擊佢哋」。

赤柱有唐狗突然跳海。有網民在社交平台公開事發片段，可見當時一男一女狗主帶着兩隻狗散步，兩狗均有拖繩。（Threads @fishing_kwong）

片主上載的片段顯示，當時一男一女狗主帶着兩隻狗，在赤柱卜公碼頭散步，當時兩隻狗均有拖繩。兩人兩狗步往赤柱美利樓方向期間，突然有人大叫「甩繩」，畫面中隨即見到「粟米」往海的方向飛奔，男狗主緊隨其後大叫「捉住佢捉住佢！」，惟他尚未觸碰到愛犬，「粟米」已縱身跳入海中。

赤柱有唐狗突然跳海。有網民在社交平台公開事發片段，可見該隻狗原本有拖繩，但疑自行掙脫胸帶飛奔向海，男狗主緊追卻未及捉住牠。（Threads @fishing_kwong）

男狗主隨即攀過碼頭邊緣欄杆，跳入水中嘗試拯救「粟米」。片主見狀取來碼頭邊的水泡拋入海中救援，當時男狗主仍在碼頭下方，接過水泡後表示要游離碼頭尋找「粟米」，又問是否有人報警；女狗主則在碼頭上打電話報警求助。片主形容男狗主「姿勢感覺都唔多似識游水」，他不久後更表示抽筋，要岸上的人指示在何處可以上岸。

赤柱有唐狗突然跳海。（Threads @fishing_kwong）

片主在影片及帖文中表示，男狗主最終在碼頭旁的樓梯返回岸上。他一度嘆對方上水後「一句多謝都冇，直接去搵佢老婆」。但其後有網民在片段下留言指：「我有去送物資俾佢哋，都係第一次見，佢哋好好禮貌，中間仲有提及好彩有人俾水泡救咗佢。所以其實係嗰陣時好緊張唔記得講多謝，如果樓主介意，我代佢哋唔該晒。」片主亦回覆表示「感謝告知」。

片主亦在留言中呼籲他人不要攻擊涉事夫婦：「狗主已經有拖住狗繩，狗仔自己甩真係冇人預料到，唔好攻擊佢哋。」並呼籲市民如見到「粟米」蹤影，可按網上尋狗帖文所載方式通知狗主。

另一目擊者陳先生接受《香港01》電話訪問時亦提及，事發時一對本地男女帶同兩隻狗散步，其中一隻狗突然跳海，往赤柱海濱長廊足球場方向游去。兩個位置距離約200米，跳海的「粟米」最後在足球場岸邊石灘對開被目擊，其後不知所終。

消防出動消防輪在岸邊一帶海面搜救。（讀者提供）

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警方在昨日（3日）傍晚5時57分接獲狗主報案，指其愛犬在赤柱廣場近美利樓對開突然跳入海中，朝赤柱後灘方向游去。警方及消防處接報後，消防船及水警輪在一帶海面搜救，大批消防員在岸邊搜索。其中，消防亦派出蛙人出動。至晚上近10時，搜救行動仍在進行。警方亦通知漁農自然護理署及愛護動物協會跟進。據了解，有人報稱愛犬被其他狗嚇到而跑走跳海。