深水埗斬人有片｜越南漢甫入雜貨店遭同鄉雙刀斬傷　旁人蜂擁制止

深水埗長沙灣道一越南雜貨店發生傷人案。《香港01》獲得一段店舖閉路電視片段，顯示今日（4日）下午3時許，一名身穿白色T恤、揹着斜揹袋的男子，甫走入店內，另一名穿綠色T恤的男子，即手持兩把刀從店內衝出，不由分說舉刀劈向白衣男，白衣男見狀拿起座地風扇格擋。二人糾纏間，更撞到站在旁邊的一名幼童，其他人見狀蜂擁上前制止，其間利刀亦由旁人奪走。未幾有警員到場，亮出警棍控制場面。警方以涉嫌「傷人」罪名，拘捕施襲者。



深水埗長沙灣道一越南雜貨店發生傷人案，白衣男甫步入店內，綠衣男即持兩把刀從店內衝出斬向他。（讀者提供片段截圖）

根據閉路電視片段，白衣男於今午3時07分步入店內，當時店舖內另有數人，包括一名年幼女童。白衣男在貨架上拿起一個膠袋後繼續前行，兩秒後突然急速彎腰，拿起放在地上的風扇。他身旁的女童懷疑絆腳仆倒，剛由旁人扶起，即見綠衣男雙手各持一把刀從店內衝出，此時現場有人受驚尖叫。

【深水埗長沙灣道傷人案】下午3時07分，白衣男步入雜貨店，從貨架拿起一個膠袋。當時店內另有數人，包括一名年幼女童。（讀者提供片段截圖）

白衣男隨即舉起風扇疑打算充當盾牌，但綠衣男已舉刀劈向他。白衣男之後一度將綠衣男推回店舖內部，其間膝頭更意外撞到女童背部。店內其他人呆了幾秒後，有人連聲驚呼「喂喂！」一名男子抱起女童逃到店外，其餘數名男女先是避到店舖角落，驚魂甫定後見綠衣男拿着雙刀熊抱白衣男，便上前制止，其中一名黑衣女子搶走其中一把刀棄於一旁。

【深水埗長沙灣道傷人案】白衣男將持刀的綠衣男推向店舖內部，其間膝頭意外撞到女童背部。（讀者提供片段截圖）

涉事兩男再在畫面現身時，綠衣男手上已再無利刀，赤手空拳繼續緊緊攬着白衣男。白衣男一度推鬆對方的手嘗試突圍，卻立即再被綠衣男捉緊右臂及箍頸，他再舉起左手，反手拉住綠衣男的後頸。有途人聞聲在店外圍觀。

至3時09分，白衣男和綠衣男仍在糾纏，其時數名軍裝警員從街頭走到店外，一名途人指向店舖，警員發現有人正在打鬥，帶頭男警隨即大喝一聲「喂！」，並從腰間拉出伸縮警棍走向白衣男和綠衣男，片段至此結束。

【深水埗長沙灣道傷人案】下午3時09分，綠衣男與白衣男繼續糾纏。有警員到場走入店舖內，帶頭男警亮出伸縮警棍。（讀者提供片段截圖）

警方表示，於今午3時26分接獲報案，指在深水埗長沙灣道116號對開街頭，發現一名男子頭部受傷流血。警員接報到場，經調查後拘捕涉嫌持刀施襲的男子。

現場消息指，涉案兩名男子均為越南裔，素有積怨，過往亦曾發生打鬥。今日事發時，綠衣男先在雜貨店內閒坐，其後白衣男到達店舖，綠衣男即從店內擸刀斬傷對方。白衣男頭部有長約2厘米的刀傷，綠衣男則手部受傷，兩人均清醒，由救護車送往明愛醫院治理。