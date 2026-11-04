偽造本票騙走$20萬二手車　警元朗偏遠車房起回涉案車輛拘兩男

警方油尖警區刑事部，近日破獲一宗二手車買賣詐騙案。一名車主早前在油麻地出售價值20多萬元的私家車時，遭喬裝買家的騙徒，以懷疑偽造的銀行本票騙走車輛。警方經深入調查及翻查大量閉路電視後，於10月31日及11月1日拘捕兩名涉案本地男子，並在元朗一間車房成功起回涉案車輛、及檢獲涉案偽造文件。案件中一名40歲被捕男子已被落案起訴「串謀詐騙」罪並提堂，另一名32歲男子則獲准保釋候查。



案件由油尖警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

警方指，油尖警區刑事部於10月28日接獲一名市民報案，指其早前在油麻地與一名喬裝為買家的騙徒，進行二手私家車買賣。雙方簽訂買賣合約時，該騙徒出示懷疑偽造的銀行本票，並盜去其私家車。

警方接報後展開深入調查，經翻查大量閉路電視片段並進行情報分析後，成功鎖定兩名涉案疑犯，並分別於10月31日及11月1日，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕兩名分別32歲和40歲的本地男子。行動中，警方於元朗一間車房起回該輛價值約20多萬元的有關車輛，並檢獲包括一張懷疑偽造銀行本票、及一份懷疑偽造的車輛買賣合約的詐騙工具。

警方調查發現，涉案犯罪分子的作案手法具明顯計劃性及分工。騙徒先安排一人主動聯絡目標賣家，聲稱有意購買其私家車，再由喬裝成買家的騙徒相約賣家見面，檢查車輛狀況，營造真實交易氣氛。

雙方簽訂買賣合約時，騙徒出示懷疑偽造的銀行本票，以獲取賣家信任。騙徒隨後把所得車輛停泊於元朗近郊偏遠的車房，以車冚遮蓋整部車身，並除去車牌和行車證，以掩人耳目，企圖增加警方調查的難度。警方相信騙徒企圖將車輛轉售海外，或轉售予俗稱「劏車場」的拆車商，以套現獲利。

被捕的40歲男子已被落案起訴一項「串謀詐騙」罪，並於11月2日於九龍城裁判法院提堂，該一名32歲的被捕男子則暫獲准保釋候查。警方會繼續積極調查案件。

警方強調，串謀詐騙屬嚴重罪行。根據《刑事罪行條例》（第200章）第159C條，一經定罪，最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。警方提醒市民，在買賣二手車輛時應提高警覺，核實對方身份及銀行本票或支票的真偽，並應採用安全途徑交收款項，避免未確實款項到賬前交付車輛，以免蒙受損失。