單車男闖入大埔運動場　跑道變單車徑　無視跑友照狂飆捱批｜有片

Threads昨日（本周三/11月4日）流傳兩段影片，顯示現場是大埔運動場，一名男子傍晚6時許踩着單車闖入跑道上繞圈，單車男當眾將跑道當作單車徑，完全沒有理會一眾跑步人士。影片錄到眾人議論紛紛，「神奇」、「個女仔追佢唔到」、「佢幾時走？」、「佢可能踩廿個圈」、「撞死你因住」、「無人理」，單車男「自得其樂」後，踏單車離開運動場。



現場是大埔運動場，一名男子傍晚6時許踩着單車闖入跑道上。（Threads@kanok_216影片截圖）

帖主笑言「大家留意下，佢仲要冇落側架。都可以踩足一圈，真係好好技術」，帖文引來許多網民討論，「咁癡線，無職員？」、「可以踩單車嘅咩？」、「1823啦」。

帖主笑言「大家留意吓，佢仲要冇落側架。都可以踩足一圈，真係好好技術」。（Threads@kanok_216影片截圖）

康文署回覆指，康文署非常重視轄下場地使用者的安全及場地秩序，《遊樂場地規例》訂明，除非獲得合法授權，任何人不得在遊樂場地內踏單車，場地出入口當眼處已張貼告示及懸掛橫額，清楚提醒市民須遵守規例。

單車男「自得其樂」後踏單車離開運動場。（Threads@kanok_216影片截圖）

大埔運動場職員於2026年11月3日傍晚巡視場地期間，發現一名男子攜同單車進入場內，該男子經場地職員勸諭後隨即離開場地。惟該男子之後趁場地職員執行其他職務時，再次踏單車進入運動場範圍，不久即離開場地。該名違規男子罔顧其他場地使用者的安全，干擾場地秩序，康文署對其缺德行為予以譴責。康文署會密切監察場地的使用情況，加強巡查，如發現任何違規情況，會即時採取適當行動，包括按《遊樂場地規例》執法。