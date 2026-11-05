沙田路近博康邨擴闊路面工程　女工遭泥頭車輾斃　往馬鞍山封慢線

沙田路發生奪命車禍。今日（5日）早上10時59分，一輛泥頭車在沙田路往馬鞍山方向、近博康邨附近，撞到一名女工人，她重創昏迷；救援人員趕抵，證實她已明顯死亡，毋須送院。



據了解，現場除兩線行車外，最左邊正進行擴闊工程，有水馬等設施圍封。死者在工地出入口位置，負責用水喉沖洗所有出入車輛車胎污泥，肇事泥頭車駛離期間，司機疑沒有為意，左車頭撞倒女工，繼而左尾胎將其輾過，泥頭車駛出20米後才發現。肇事司機被帶上警車調查，警方現正調查車禍原因。



女工被泥頭車輾斃。（馬耀文攝）

運輸署宣佈，因道路事故，沙田路（往馬鞍山方向）近博康邨的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

涉事泥頭車停在現場。（馬耀文攝）

車禍現場為土木工程拓展署「沙田T4號主幹路」工程，主要包括5個項目，其中一項為擴闊近博康邨一段長約150米的沙田路，由雙程雙線行車道改為雙程四線行車道。

根據土木工程拓展署網頁顯示，整個工程於2024年8月26日展開，預計2030年完工。核准工程預算為68.1億元；合約總價為60.836億元。承建商為「中國路橋—利基聯營」；項目顧問為「艾奕康有限公司」（AECOM）。

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