沙田路工地車禍｜遭輾斃女工負責洗車胎污泥　家人傷痛認屍警攙扶

沙田路近博康邨今早（5日）發生奪命車禍，一名女工人遭泥頭車輾過，當場斃命。據了解，車禍現場為土木工程拓展署「沙田T4號主幹路」工程。



消息稱，涉事女工人負責在工地出入口，用水喉沖洗所有出入車輛車胎的污泥；涉案貨車也是在工地出入，惟駛離期間司機疑沒為意，左車頭將其撞倒後，左尾輪將其輾過，釀成慘劇。中午12時許，死者數名親屬趕抵現場認屍，悲慟不已，有人需警員從旁攙扶。



死者數名家人趕抵現場認屍，有人需警員攙扶。（馬耀文攝）

現場為往馬鞍山方向、近博康邨對開一沙田路。案發在今日早上約10時59分，肇事泥頭車撞到該名女工人，她重創昏迷，當場死亡，毋須送院。

據了解，現場最左邊正進行擴闊工程，有水馬等設施圍封。死者在地盤出入口位置，負責沖洗車輛的車胎，司機駛車離開時疑沒有為意，左車頭撞倒女工，繼而左尾胎輾過她，直至駛出20米才發現停車；警方正調查事件。

車禍現場為土木工程拓展署「沙田T4號主幹路」工程，預計2030年完工。（馬耀文攝）

車禍現場為土木工程拓展署「沙田T4號主幹路」工程，主要包括5個項目，其中一項為擴闊近博康邨一段長約150米的沙田路，由雙程雙線行車道改為雙程四線行車道。

根據土木工程拓展署網頁顯示，整個工程於2024年8月26日展開，預計2030年完工。核准工程預算為68.1億元；合約總價為60.836億元。承建商為「中國路橋—利基聯營」；項目顧問為「艾奕康有限公司」（AECOM）。

女工被泥頭車輾斃。（馬耀文攝）