太子熱水爐疑爆炸｜煤氣公司：外牆滲水入爐身　零部件接駁位氧化

太子美邦大廈今早（6日）發生煤氣熱水爐的氣體洩漏事故，一度起火及傳出爆炸聲，涉事單位一名女住戶受驚走避時撞傷前額送院。機電工程署回覆《香港01》查詢時表示，涉事煤氣熱水爐內部喉管的接駁位置，出現氣體洩漏肇禍；煤氣公司則發現，熱水爐內一個零部件接駁位出現異常氧化，懷疑受單位外牆滲水進入熱水爐身而導致。



女住戶前額受傷敷上紗布。（翁鈺輝攝）

機電署指出，今早8時許接獲煤氣公司通報，得悉太子美邦大廈一個單位發生煤氣事故，導致該單位內的一名女住戶受傷送院。署方接獲通報後，隨即派員到場調查，發現涉事煤氣熱水爐內部喉管的接駁位置出現氣體洩漏情況，導致今次事故。

涉事熱水爐為署方批准的型號，附有GU標誌。根據紀錄，上述單位的氣體裝置曾於2025年7月進行安全檢查，當時並沒有發現任何異常的情况。署方已檢走該熱水爐進行進一步檢測，並會繼續跟進及調查事故。

煤氣公司稱，經初步調查後，發現熱水爐內一個零部件接駁位出現異常氧化，懷疑受單位外牆滲水進入熱水爐身而導致。煤氣公司會配合機電工程署對相關熱水爐和事件的檢測、調查工作。工程人員已檢查有關單位的燃氣喉管，確定喉管部分沒有安全風險。