太子住宅單位熱水爐疑漏氣傳爆炸聲　女住戶受驚走避撞傷前額

今日（6日）上午7時25分，警方接報太子西洋菜北街221-225號美邦大廈，單位廁所內的熱水爐起火，更一度傳出爆炸聲 ，有人受傷。消防接報到場，約13分鐘後將火救熄，涉事單位的女住戶前額受傷，經包紮後送院；5名住戶疏散落樓；火警起因有待進一步調查。



現場消息指，單位內的煤氣熱水爐疑有氣體洩漏，一度傳出爆炸聲。女住戶疑受驚，慌亂走避期間撞傷前額，並沒灼傷。她隨後帶同年幼的親人登上救護車，煤氣公司人員到場協助調查；稍後機電工程署亦會了解事件。

女住戶前額受傷敷上紗布。（翁鈺輝攝）

根據機電工程署氣體安全指引，所有在港供應的住宅式氣體熱水爐，均須獲氣體安全監督批准並附有「GU」標誌。市民使用氣體熱水爐時，必須安排由註冊氣體工程承辦商的技工進行安裝及測試，並且應每18個月聯絡承辦商為熱水爐及相連裝置進行一次全面的定期安全檢查，以確保排氣煙道暢通及金屬氣體喉管未有老化鏽蝕。

專家提醒，若市民在浴室或室內察覺異味或懷疑氣體洩漏，應保持冷靜，在自身安全情況下切斷氣體總掣，迅速推開門窗通風。其間切勿觸動任何室內電器開關（包括開關燈、排氣扇或插座），切勿在室內使用流動電話，以免產生微小電火花引發劇烈爆炸；住戶應立即沿樓梯疏散至樓下空曠位置，再致電通報消防處及煤氣公司緊急熱線求助。