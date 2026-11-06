新蒲崗康景樓地下大堂塌巨型石屎及假天花　住戶須用其他通道出入

新蒲崗有大廈天花石屎倒塌。今午（6日）約5時06分，警方接報指，康強街28A號康景樓地下大堂有假天花倒塌。救援人員趕至，發現一幅面積達約10呎乘10呎（約3米乘3米）的假天花塌下。消防經檢查後，證實無人受傷。警方封鎖現場調查。中電亦派員到場了解事件及協助檢查電力有否受影響。



屋字署回覆《香港01》查詢表示，大廈地下大堂一幅約2.5米乘5米的石屎剝落，導致部分假天花塌下。管理公司已安排承建商檢查及移除鬆脫石屎和假天花，並安排住客使用其他通道進出大廈。



據了解，有途人經過康景樓對開時，發現有石屎從天花跌下，於是報警。現場照片可見，假天花仍連着燈具，塌下攔住大廈大門，地面佈滿石屎碎片。

新蒲崗康強街28A號康景樓地下大堂有假天花倒塌。（梁偉權攝）

屋宇署表示，今日接獲警方通知新蒲崗康強街28號康景樓A地下大堂假天花塌下後，隨即派員到場視察，發現大廈地下大堂天花一幅約2.5米乘5米的石屎剝落，並導致部分假天花塌下。

署方檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但天花部分石屎及假天花仍有鬆脫。為安全起見，警方已圍封受影響範圍，而大廈管理公司已按屋宇署人員指示，即時安排承建商在大廈大堂進行所需檢查及移除所有鬆脫石屎和假天花。由於大廈入口位置需暫時圍封，大廈管理公司已安排住客使用其他通道進出大廈。屋宇署會繼續與業主跟進有關維修工作，以確保公眾安全。

新蒲崗康強街28A號康景樓地下大堂有假天花倒塌，地上滿佈石屎碎片。（梁偉權攝）

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。