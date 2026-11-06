有片｜灣仔怪漢擲雜物堵電車　網民指為電車狂迷　屢因擋鏡頭暴走

灣仔街頭上演一幕鬧劇！今日（6日）網上流傳一段短片，一名身形肥胖、身穿藍色短袖上衣及牛仔褲的男子，在灣仔莊士敦道近分域街對開電車站附近行為異常，不但將垃圾桶踢倒、把雪糕筒扔上電車路軌，更將修路交通告示牌擲出馬路。其後有警車疑途經現場，被途人截停，怪漢見狀推著手推車、持拐杖逃走，多名軍裝警員隨即尾隨追截。



事件曝光後引起街坊熱議，更有不少網民留言，指該名男子是「熟悉面孔」，為叮叮（電車）愛好者，只要有人或車輛稍微阻擋到他的鏡頭，他便會立刻情緒失控鬧人。



一名身形肥胖、身穿藍色短袖上衣及牛仔褲的男子在灣仔莊士敦道與分域街交界，將多件物品擲出馬路。（Threads isaacisaac.1110）

拍攝片段的網民在社交平台Threads，以「大佬你唔好咁痴線得唔得呀？」為題公開影片。片段顯示，該名怪漢在街頭行為怪異，有途人上前了解，怪漢未有理睬，更暴躁踢倒垃圾桶，再扔擲雪糕筒擋在電車路軌上，其手推車則放在安全島。未幾他又將修路交通告示牌擲到馬路上。其間有電車車長下車，將雪糕筒放回路邊，恢復交通。

警方巡邏衝鋒車此時經過現場，多名途人上前截停及指向怪漢，相信是要求警員跟進。隨後數名軍裝警員下車，怪漢見狀立即加緊腳步，手執拐杖再拉手推車，往軒尼詩道方向逃跑。多名警員加緊腳步追上，片段告一段落。

拍攝片段的網民隨後更在網上分享了事件的「結局」，透露自己約十分鐘後重返現場，發現幾名警員已經包圍涉事男子，似乎正準備放行。眼見警方可能錯失關鍵證據，他決定主動「出手」走近並向女警示意有現場片段。女警看完影片後，要求帖主出示身份證，惟他因趕時間且不想留下個人資料，靈機一動反建議透過「AirDrop」將影片傳送給警方。其他警員亦陸續走上前了解，一看見手機內的現場影片，隨即表示「有片添呀，咁得啦」。帖主見證據已經交到警方手中，隨即向女警道別並離開。

事件曝光後引起熱議，有不少網民紛紛留言直指該名男子是「熟悉面孔」，「係慣犯，每一兩個星期都會見到佢係呢個站」；又稱他為「叮叮（電車）愛好者，會影途經所有叮叮」。惟其拍攝行為卻令附近居民和途人提心吊膽，多名網民透露，只要有人或車輛稍微阻擋到他的鏡頭，他便會立刻情緒失控：「阻住佢影電車就X人老X」、「超大聲，不論年紀國籍，畀佢驚親過好幾次」。