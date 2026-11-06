連鎖餃子店現鼠蟲　食環署指衞生｢欠佳、不潔｣　提檢控發改善通知

網上流傳一間連鎖雲吞餃子店兩間分別出現蟲鼠，其中炮台山店的餐牌燈箱內藏有多隻昆蟲，旺角店關門後則有老鼠在樓面、廚房徘徊四竄，場面嚇人。



食環署回覆《香港01》查詢表示，根據紀錄， 過去一年，署方未有接獲有關上述兩間持牌食肆的鼠患投訴。署方到場調查後，發現旺角店「衞生情況欠佳」及潛在老鼠侵擾問題，已即時向食肆持牌人提出檢控及發出「改善清潔狀況及維修通知」；旺角店未見有昆蟲滋生的跡象。惟署方人員發現處所內的食物室範圍有輕微不潔的情況，亦向持牌人發出「通改善清潔狀況及維修知」，要求持牌人在指定時間內遵從相關的規定。



旺角分店已經關門，隔住透明閘都見到有3隻老鼠在樓面位置徘徊。（Threads@wawa.whw影片截圖）

相關影片前日（4日）在Threads流傳，顯示炮台山一間連鎖雲吞餃子店的餐牌燈箱內藏有多隻昆蟲。其後有網民留言貼出片段顯示，該間連鎖雲吞餃子店的旺角分店關門後，隔着透明閘見到有3隻老鼠在樓面位置徘徊，其中一隻快速竄走，餘下兩隻繼續留在拍攝範圍內，分別走來走去或站在碗口上。

食環署回覆《香港01》查詢指，關注網上流傳旺角一間食肆出現鼠蹤的情況，今日（6日）已派員到場調查，發現該食肆衞生情況欠佳及潛在老鼠侵擾問題，遂根據《食物業規例》第132X章即時向食肆持牌人提出檢控及發出「改善清潔狀況及維修通知」，要求其作出改善。署方亦把跟進範圍擴展至涉事食肆附近一帶處所，並另外發出4張「通知」。

就網上流傳炮台山一間食肆出現昆蟲的情況，食環署稱已分別於昨日和今日（5至6日）派員到場調查，巡查期間未有發現處所內有昆蟲滋生的跡象。惟署方人員發現處所內的食物室範圍有輕微不潔的情況，已即時根據《食物業規例》向持牌人發出「改善清潔狀況及維修通知」，要求持牌人在指定時間內遵從相關的規定。署方人員已提醒食肆負責人須定期滅蟲，以確保食物及環境衞生。

多隻昆蟲在炮台山分店餐牌燈箱內爬來爬去，雖然沒有露出真身，但清楚見到蟲影，非常嚇人。（Threads@_.pls_help影片截圖）

根據《食物業規例》，任何從事食物業的人，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在，並須採取一切合理地需要的措施保護食物，以免食物受到污染或變壞的危險。違例者會被檢控，一經定罪，最高可處罰款1萬元及監禁3個月，而有關食物業處所亦會被記錄違例分數，嚴重情況可導致牌照被取消。

署方會持續跟進及覆查相關工作的成效，並採取適當的跟進行動。保障食物安全需要各方共同努力，除了政府部門持續監管和執法，食物業經營者及其他參與食物處理的持份者，亦須做好衞生管理，共同預防食物污染，保障公眾健康。