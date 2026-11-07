手工啤酒機投資騙局　警拘3人涉串謀詐騙　最少6人上當失$400萬

警方搗破一宗「手工啤酒機」投資騙案，騙徒以高年利率作招徠，並透過舉辦活動及「噓寒問暖」等溫情攻勢博取投資者信任，吸金逾$400萬元。警方昨日（6日）採取行動，以「串謀詐騙」罪拘捕3名男女，當中包括涉案公司董事。案件至今最少有6名市民受害人，不排除有更多受害者。



警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察張詠霖講解案情。（黃偉民攝）

以高回報及聯誼活動誘使投資

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察張詠霖表示，警方反詐騙協調中心長期與本地銀行合作，於今年7月發現有受害人的帳戶出現大額可疑交易，經深入調查後揭發該詐騙集團。調查顯示，該集團自去年11月起推銷一款「手工啤酒機」投資項目，聲稱會將啤酒機出租至內地，投資者可獲高達60%的保證年回報率，並承諾兩年後能全數取回本金。

為吸引受害人，詐騙集團更舉辦投資講座與聯誼活動，例如在酒樓聚餐及舉行節日慶祝活動；其後更會帶受害人到其位於佐敦的辦事處參觀，並親身試飲啤酒。此外，負責招募的「上線」騙徒更會對投資者發動「溫情攻勢」，每日向長者噓寒問暖，以博取信任。

一度中止派息 未兌現所述回報

初期，涉案公司每月向受害人派息，但至今年7月，突然聲稱需集中資源準備「在香港上市」，連續三個月停止派發利息；直至10月宣佈恢復派息，但年利率大幅下調至6%，僅為原先宣稱的十分之一。警方指出，目前接觸到的6名受害人年齡介乎55至81歲，大部分為長者，涉及騙款逾400萬元。

警方調查發現，涉案公司除在香港吸納資金外，未有任何實質營運，亦無在港上市的計劃；受害者的部份投資資金亦被轉移至集團成員的私人戶口。

警方搗破一宗「手工啤酒機」投資騙案，6名受害人大部分為長者，涉款逾400萬元。（黃偉民攝）

3人被捕 包括公司董事

商罪科人員昨日（6日）展開拘捕行動，突擊搜查涉案的佐敦辦事處及相關住所，以「串謀詐騙」罪拘捕兩男一女（年齡介乎46至54歲）。被捕人士分別為公司董事、辦公室負責人，以及負責招募投資者的「上線」。行動中，警方檢獲多份投資合約、約8萬港元現金、3部手提電話及相關推廣產品。警方正追查資金流向，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民，留意針對長者的投資騙局。（資料圖片／梁偉權攝）

警方呼籲市民，特別是長者及其親友，留意針對長者的投資騙局，例如之前的FUN COFFEE及沉香投資騙案，詐騙集團常用的手法，都是建立感情和信用、安排產品試用、參觀或聚餐，保證有高回報。

市民投資前一定要查清楚公司背景，有否受監管、實質營運，勿因熟人介紹，或收到短期的小量回報而加大投資額。應對標榜「保本高回報」的投資項目保持高度警惕。如有懷疑，可致電警方防騙易熱線18222，或致電商罪科（2860 4750）求助。