馬鞍山昂平滑翔傘意外｜事主疑上網睇片自學　傘友曾勸搵教練學習

馬鞍山昂平發生滑翔傘意外，3名行山客被撞傷，所幸3人均清醒，傷勢不算嚴重。今午（8日）12時許，一名滑翔傘男玩家在馬鞍山昂平降落時懷疑失控，撞到3名男女行山客，令3人頭部及背部受傷，由直升機送院治理。



中國香港滑翔傘協會副會長趙浩南接受《香港01》訪問時指，圈內傘友對涉事男子並不陌生，早於約9個月前，已有傘友在山上留意到涉事男子的蹤影，發現對方的操作「甩漏」、「唔正常」，其後得悉對方疑竟是「睇YouTube自學」，當時已有傘友勸他找合格教練學習，惟對方未有理會，詎料今日發生意外。



消息稱，涉事男子姓葉，50歲，於今年1月才開始自學滑翔傘。警方事後將他帶署調查，初步得悉事件不涉刑事成份。

根據《1995 年飛航（香港）令》（香港法例第448C章）第 48 條，任何人士不得因魯莽或疏忽操作航空器（包括滑翔傘）而危害他人或財產的安全。滑翔傘飛行活動者須遵守上述規定，並時刻以安全方式操作滑翔傘。任何人士如違反上述規定，可被檢控。

不過，非商業或非受酬用途的個人滑翔傘飛行活動，目前法例並無明確規定必須「領牌」。

約9個月前已有滑翔傘愛好者在山上留意到涉事男子蹤影，發現對方操作上「甩漏、唔正常」，後來得知他是「睇YouTube自學」。

涉事男子稱上網「睇YouTube自學」 圈內人屢勸找教練學習

趙浩南直言，傘友今日得悉發生意外，大感震驚，並指約9個月前有傘友觀察到涉事男子操作滑翔傘時姿勢「甩漏」、「唔正常」，當時已有傘友建議及勸告對方跟從合資格的教練學習，惟涉事男子依然故我，堅持自行摸索。

趙浩南稱，據知涉事男子所使用的裝備屬於正規裝備，但其日常如何保養及維護則不得而知。

民航處於2023年10月底起推行實名登記與裝備標籤制度。根據民航處網頁顯示，滑翔傘飛行員或滑翔傘導師，如欲申請許可證以作出租或受酬用途，必須於香港航空法例考試（滑翔傘）中取得合格成績，以支持其申請。

不過，趙浩南認為，惟因欠缺獨立專屬法例強制罰則，目前仍依賴業界自我管理與自願登記，更遑論在發現涉嫌違法行為後、向有關人士採取進一步跟進或執法行動。他坦言，根據現行的法規，即使市民或傘友知道涉事男子只是「上網睇片自學」，亦無從阻止涉事男子起飛。

趙浩南坦言，單靠上網睇片自學滑翔傘，是既不可行，亦不可取。（資料圖片）

網上自學不可取 罔顧自身安全 亦恐誤闖航道

趙浩南強調，單靠上網睇片自學滑翔傘，是既不可行，亦不可取。他解釋，滑翔傘屬於高風險運動，自學缺乏專業應變指導，一旦發生意外，玩家極有可能當場喪命。其次，未經正規培訓的人士缺乏航空守則意識，以及起飛降落的技巧，輕則降落失控誤傷地面途人，重則若偏離指定空域侵入航道，恐會影響民航機航行安全。

政府飛行服務隊派出直升機到昂平協助救援。（網上圖片）

可經民航處核實合資格教練學習 加入協會可獲第三者保險保障

趙浩南強調，跟隨合資格教練學習，是保障自身與公眾安全的唯一途徑。市民可透過民航處網頁，核實認可的合資格滑翔傘教練及機構名單。其中，中國香港滑翔傘協會，是國際航空聯盟（FAI）、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（SF&OC，即港協暨奧委會）及香港飛行總會的認可機構。

在保險方面，趙浩南直言，獨立的滑翔傘玩家在坊間極難以個人身分購買滑翔傘保險，而加入協會成為會員，可以有第三者責任保險保障。不過他強調，會員亦必須嚴格遵守飛行守則才能獲得保險覆蓋，例如要嚴格遵守安全風速指引、絕不侵入受管制禁飛空域等。涉事男子僅靠上網自學「黑飛」，今次發生意外，對自身及受傷途人均毫無保險保障。

趙浩南呼籲，公眾若有意體驗滑翔傘，可以經民航處的核實認可教練名單。（資料圖片）

獨立飛行需耗時一年 實操30至50次方可出師

究竟正規學習滑翔傘需時多久？趙浩南指，一般商業雙人傘體驗只需一天，但若要從零開始、由依賴教練到能夠獨立安全操控滑翔傘，在香港大約需要一年時間。

他解釋，由於受限於本港多變的天氣及場地配合，學員不能單以「上課堂數」衡量。初學者起碼要在教練陪同及指導下完成 10 至 20 次飛行實踐，掌握基本起飛與降落程序；其後需進一步累積至 30 至 50 次起飛及降落實操，方能被教練認可具備完全獨立飛行能力。

趙浩南呼籲，若市民想體驗或學習滑翔傘，可透過民航處網站查閱並核實認可教練及機構名單；而遠足市民行經馬鞍山昂平或石澳等起降熱點時，一旦聽到上方有飛行員大聲呼叫降落警示，應盡量保持距離讓出淨空，免生危險。

趙直言，譬如今次事件，協會得悉有飛行員自學，雖預料到「遲早出事」，但協會只能「苦口婆心」地勸他依循正規學習，惟「佢唔聽都冇計」。是以，協會建議當局可賦予權力、或當局能與協會等合作，以加強監管。

一名女子被送往律敦治醫院接受治理。（馬耀文攝）

兩名少年亦被送往律敦治醫院治理。（馬耀文攝）