北角奪命車禍．有片｜男子捱巴士撞血流披面　司機曾蹲下察看傷勢

北角英皇道發生奪命車禍。今早（9日）8時許，一名男途人在英皇道過路時，遭一輛城巴撞到，彈飛約10米，最終送往東區醫院搶救，惜證實不治。社交平台流傳事發後的片段，見到事主倒地後毫無反應，而城巴司機在旁打電話求助，並一度蹲下察看事主傷勢。



傷者血流披面，由到場救護員施加心外壓進行搶救。（Facebook香港公共交通智庫群組圖片）

現場消息指，事主被城巴撞飛後倒地。社交平台流傳車禍後的片段，顯示涉事城巴停在英皇道東行左二線路中央，一名手持一個白色環保袋及一個黑色背囊的男子，於相同方向左一線面朝下倒臥路面，其左邊膝蓋有明顯瘀傷。涉事巴士司機上前查看傷者後見狀隨即報警求助，他一度半蹲輕拍男子嘗試喚醒，並察看傷勢，惟對方毫無反應；司機其後亦向圍觀市民求助。

救護員接報後帶同擔架到場，將中年男傷者翻身施行急救；傷者血流披面，人員須為他固定頭部，即時施加心外壓搶救。男傷者其後被送上救護車送東區醫院搶救，惜最終返魂乏術，於早上近9時證實不治。警方現將案件列作「交通意外有人死亡」跟進。

運輸署曾宣布，因交通意外英皇道（往柴灣方向）近電廠街的部份行車線一度封閉。

今日（9日）上午8時17分，警方接獲一名城巴司機報案，指其駕駛巴士駛至北角英皇道與電廠街交界時，撞倒一名年約50歲男途人。救援人員趕抵現場，發現事主頭部重創並陷入昏迷，隨即由救護車送往東區醫院搶救，惟最終在上午8時54分被證實不治。警方正調查事故成因。