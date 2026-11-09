北角致命車禍．有片｜男子捱巴士撞血流披面　司機曾蹲下察看傷勢

北角英皇道發生奪命車禍。今早（9日）8時許，一名61歲男途人在英皇道過路時，遭一輛城巴撞到，彈飛約10米，最終送往東區醫院搶救，惜證實不治。社交平台流傳事發後的片段，見到事主倒地後毫無反應，而城巴司機在旁打電話求助，並一度蹲下察看事主傷勢。涉事57歲城巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。



傷者血流披面，由到場救護員施加心外壓進行搶救。（Facebook香港公共交通智庫群組圖片）

現場消息指，事主被城巴撞飛後倒地。社交平台流傳車禍後的片段，顯示涉事城巴停在英皇道東行左二線路中央，一名手持一個白色環保袋及一個黑色背囊的男子，於相同方向左一線面朝下倒臥路面，其左邊膝蓋有明顯瘀傷。涉事巴士司機上前查看傷者後見狀隨即報警求助，他一度半蹲輕拍男子嘗試喚醒，並察看傷勢，惟對方毫無反應；司機其後亦向圍觀市民求助。

救護員接報後帶同擔架到場，將中年男傷者翻身施行急救；傷者血流披面，人員須為他固定頭部，即時施加心外壓搶救。男傷者其後被送上救護車送東區醫院搶救，惜最終返魂乏術，於早上近9時證實不治。警方現將案件列作「交通意外有人死亡」跟進。

今日（9日）上午8時17分，警方接獲一名57歲城巴司機報案，指其駕駛巴士駛至北角英皇道與電廠街交界時，撞倒一名61歲男途人。救援人員趕抵現場，發現事主頭部重創，身體多處嚴重受傷，陷入昏迷，由救護車送往東區醫院搶救，惟最終在上午8時54分被證實不治。

警方港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660 6848與調查人員聯絡。

城巴回覆《香港01》查詢表示，今日上午約8時，城巴一輛非營運中的巴士於北角英皇道近電廠街行駛期間，一名途人突然橫過馬路，車長即時煞停巴士，但仍不幸發生交通事故。男傷者隨後被送往醫院救治，最終不治。城巴對事故深感難過，並向其家人致以慰問，亦正全力配合警方調查。