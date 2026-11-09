車CAM直擊｜葵涌私家車違規切線閘停警車　男司機被控不小心駕駛

網上廣傳一條車CAM片段，可見葵涌道往葵涌方向，有一輛銀白色私家車及警車，分別沿右線及中線行駛。兩車途至葵富路交界路口時，私家車無視地面只准右轉標誌，並在沒有打左燈的情況下突然扭左切線。警車見狀煞停，私家車則繼續前駛離開。期間有車輛響咹示意。



警方今日（9日）表示，留意到近日網上流傳一段短片，影片顯示於上周四（5日）晚上約10時30分，一輛私家車在沒有使用方向指示燈的情況下，在葵涌葵涌道與葵富路交界違規切線，使一輛警車須立即煞停。新界南總區交通部人員經深入調查後，於今日檢控一名55歲本地男司機，涉嫌「不小心駕駛」。



兩車途至葵涌道與葵富路交界路口，私家車無視地面右轉標誌，並在沒有打左燈的情況下扭左切線。（車cam L（香港群組）影片截圖）

警車見狀煞停，私家車則扒頭離開。（車cam L（香港群組）影片截圖）

警方呼籲，司機駕駛期間應留意交通標誌及道路標記，並預早規劃行程，以免發生意外及對其他道路使用者構成危險。「不小心駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上不小心駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月，市民切勿以身試法。

警方指，會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。