海洋公園海洋摩天塔疑故障　40遊客一度被困半空　消防飛將軍救援

位於香港仔的海洋公園，有機動遊戲疑故障困人。今日（9日）下午約3時半，據報海洋公園「海洋摩天塔」懷疑機件故障，觀光塔停在半空，40名遊客被困，據報有人不適。據悉大部分人在海洋公園職員帶領下自行離開；有一人由消防「飛將軍」游繩帶離觀光塔，有救護車到場戒備。《香港01》正就事件向海洋公園及機電工程署查詢。



海洋公園「海洋摩天塔」懷疑機件故障，觀光塔停在接近塔頂位置。（Threads @nickdoraemon）

有網民在下午近2時半上載影片至社交平台Threads，稱自己「啱啱上唔到呢轉『海洋展望塔』，就喺上面壞咗機」；其後又在留言更新情況，指至下午約3時11分，海洋摩天塔已停在近塔頂位置「50分鐘之後仍然冇郁過」。從他上載的影片可見，海洋摩天塔的觀光塔停在接近塔頂位置，沒有旋轉或移動。多名遊客在塔底抬頭望向上方。

海洋公園「海洋摩天塔」懷疑機件故障，觀光塔停在接近塔頂位置。（Threads @nickdoraemon）

翻查資料，「海洋摩天塔」在2025年5月24日晚上8時09分亦曾經故障，17名遊客被困近兩小時，至晚上9時56分才在工作人員帶領下，經摩天塔中間的安全通道離開。海洋公園翌日始公布事件，稱已向機電工程署匯報，及暫停運作「海洋摩天塔」至另行通告。

根據海洋公園網頁，「海洋摩天塔」位於海洋公園高峰樂園的「海洋天地」海拔200米高位置，是東南亞其中一個最高的觀光塔，讓遊客飽覽南中國海360度的環迴景致。塔站72米，遊人登上觀光塔攀升後，可欣賞到香港仔和離島的海岸景色。